Sanremo 2026, nuova classifica e pubblico in rivolta: “Abolite il televoto”. La top 5 accolta tra i fischi sul web
La seconda puntata del Festival di Sanremo ha faticato a coinvolgere i telespettatori. E scoppia la polemica per la classifica
La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha saputo alternare emozione, musica e divertimento in un flusso continuo che ha catturato il pubblico dall’inizio alla fine. Uno dei momenti più toccanti è stato l’omaggio di Achille Lauro alle vittime di Crans-Montana, con l’esecuzione di "Perdutamente", un brano carico di delicatezza e memoria che ha commosso l’Ariston tra applausi e silenzi rispettosi. L’intensità non è mancata neanche nel duetto con Laura Pausini su "16 marzo", dove le loro voci si sono intrecciate con naturalezza, creando un momento di pura magia. La serata ha saputo alternare anche momenti più leggeri, con la vitalità di Lillo e l’energia scenografica di Elettra Lamborghini, capaci di coinvolgere e far sorridere il pubblico. Tra interpretazioni intense come quella di Marco Masini e conduzioni brillanti come quelle di Pilar Fogliati, la serata ha mantenuto un equilibrio perfetto tra spettacolo e sentimento, regalando applausi e standing ovation che hanno reso l’atmosfera unica e indimenticabile.
Sanremo 2026, reazioni social: com’è andata la seconda puntata
La seconda puntata del Festival di Sanremo 2026, però, non è riuscita a catturare l’attenzione dei telespettatori, che hanno espresso delusione sui social per uno svolgimento giudicato troppo piatto e prevedibile. nonostante le performance dei cantanti e la presenza dei conduttori, l’insieme è apparso monotono rispetto alle aspettative create dal debutto, con momenti emozionanti che non sono bastati a compensare la mancanza di dinamismo che già aveva caratterizzato la prima serata. "Quest’anno mi sto annoiando moltissimo", "Questo Festival è un flop in tutto, canzoni banali, scenografia orribile, la Pausini lagnosa come sempre. Niente di bello da segnalare", "Minestrone indigesto", "Che noia", sono alcuni dei commenti che si leggono sui social.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Secondo molti, Pilar Fogliati, bravissima attrice della serie TV Cuori, non è stata sfruttata e valorizzata al meglio. "Bravissima e bellissima, avrebbero dovuto darle più spazio", scrive qualcuno. Un altro ancora commenta: "Troppo poco spazio purtroppo. Sarebbe stato meglio farla partecipare di più. Sarebbe stata una bella idea farle condurre tutte le puntate".
Tra i più apprezzati c’è sicuramente Achille Lauro. Il cantante ha emozionato la platea televisiva intonando "Perdutamente", il brano dedicato alle vittime di Crans-Montana. "Lauro numero uno", "Interpretazione magistrale da brividi, si è commosso anche lui anche se credo non volesse darlo a vedere", "Stravince sempre su tutto e tutti".
Classifica seconda puntata: le proteste del web
Ma a scatenare ancor più proteste è stata la seconda classifica generale di Sanremo 2026, con utenti che non riescono a trattenere la rabbia e si scagliano contro il risultato con commenti del tipo "ma vi siete bevuti il cervello?". Sono entrati nella top five della serata Tommaso Paradiso, LDA e Aka7, Nayt, Fedez e Masini, Ermal Meta. Una graduatoria che ha escluso molti big apprezzato sul web come Ditonellapiaga, Fulminacci e Levante. Per questo la rete si è riempita di critiche serrate, trasformando la pubblicazione della classifica in un vero e proprio polverone mediatico. Migliaia di messaggi esprimono incredulità e disappunto, con utenti pronti a difendere i propri favoriti. La tensione online cresce a ogni post e condivisione, generando dibattito acceso tra fan e curiosi: "Ma chi cavolo ha votato stasera’?", "Ditonellapiaga fuori che schifo", "Questa classifica che fastidio", "Abolite il televoto, grazie", "Levante e Fulminacci fuori top 5 è follia".
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, anticipazioni seconda serata: ospiti, scaletta, orari e chi canta stasera
Affiancato da Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, Carlo Conti conduce il secondo ...
Sanremo 2026, pagelle seconda serata: Laura Pausini si diverte e trionfa (8), Marco Masini fuoriclasse con Fedez (9), Lillo salva il Festival (10)
Nella seconda serata del Festival di Sanremo Conti appare meno frettoloso, emoziona ...
Sanremo 2026, Achille Lauro canta con Laura Pausini e scoppia in lacrime dopo il brano dedicato alle vittime di Crans-Montana
Nel corso della seconda puntata, Achille Lauro emoziona prima nel duetto con Laura P...
Sanremo 2026, anticipazioni terza serata: ospiti, scaletta, chi canta stasera e la nuova classifica (sorprendente)
Stasera - 26 febbraio - Carlo Conti conduce la terza puntata del Festival 2026 con I...
Pilar Fogliati, il doppio ‘colpo’ dopo Cuori: Sanremo 2026 e il nuovo fidanzato (famoso)
L’attrice sarà sul palco del teatro Ariston nelle vesti di co-conduttrice al fianco ...
Sanremo 2026, la prima serata del Festival: anticipazioni, ospiti, scaletta ufficiale e chi canta stasera
Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman aprono la prima serata della kermesse: Tizian...
Chi vince Sanremo 2026, la prima serata cambia tutto: Serena Brancale delude, boom di Arisa e nuovo favorito
Una coppia scala le previsioni dei bookmakers e sorpassa la favorita alla vigilia. S...
Sanremo 2026, Achille Lauro al Festival ci sarà (e farà venire i brividi). La promessa di Carlo Conti
Secondo le ultime indiscrezioni, l'artista romano potrebbe sbarcare all'Ariston per ...