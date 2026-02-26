Sanremo 2026, Belén coi piedi in bocca a Samurai Jay: il video choc prima dei duetti Nel videoclip della canzone in gara al Festival ‘Ossessione’ del rapper campano c’è anche la showgirl argentina e il suo spezzone è già virale

Belén Rodríguez si prepara al grande ritorno al Festival di Sanremo e, nel frattempo, incanta già il pubblico della kermesse. La showgirl argentina prenderà infatti parte alla serata dei duetti e delle cover insieme a Samurai Jay e il suo nome è già tra i più chiacchierati di questa 76esima edizione del Festival. Il motivo? Belén ha preso parte anche al video di ‘Ossessione’, la canzone del rapper campano in gara a Sanremo; il suo spezzone ‘hot’, ovviamente, è già diventato virale. Scopriamo tutti i dettagli.

Belén Rodríguez nel video di Samurai Jay: la clip virale

A poco più di 24 ore dalla serata dei duetti e delle cover che segnerà il suo ritorno al Festival di Sanremo – come anticipato – Belén Rodríguez è già sulla bocca di tutti e, in certo senso, letteralmente. Nel videoclip della canzone ‘Ossessione’ di Samurai Jay in gara alla 76esima edizione del Festival della canzone italiana, infatti, Belén partecipa come guest star e si prende la scena con uno spezzone ‘hot’ che sta già facendo discutere soprattutto sui social. Nel video si può vedere la showgirl argentina versarsi dell’alcol sulla gamba e il rapper campano bere direttamente dai suoi piedi; una scena che, ovviamente, ha scatenato il popolo del web. "Il vincitore di Sanremo", "Piede di Belen > vincere Sanremo", etc. si legge tra i commenti pieni di ironia. Lo stesso Samurai Jay ha condiviso la clip su Instagram, scrivendo proprio la frase pronunciata da Belén, taggandola: "Amo stiamo correndo un po’ troppo, facciamo lento…".

Il ritorno di Belén a Sanremo e l’attesa per la serata dei duetti

Domani venerdì 27 febbraio 2026 – come detto – Belén Rodríguez sarà tra gli ospiti della serata dei duetti e delle cover. Per la showgirl argentina si tratta della quarta volta al teatro Ariston: nel 2010 duettò con Totò Cotugno nel brano ‘Aeroplani’, nel 2011 co-condusse il Festival insieme a Gianni Morandi, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo e nel 2012 (nell’edizione della famosa farfalla tornò ad affiancare Morandi con Rocco Papaleo. Domani sera la showgirl argentina si esibirà con Samurai Jay e Roy Paci sulle note di ‘Baila Morena’ di Zucchero e c’è moltissima attesa per la sua performance, anche e soprattutto dal momento che il direttore d’orchestra Enrico Melozzi – stupito dalle sua abilità canore – l’ha definita una delle migliori cantanti del Festival.

