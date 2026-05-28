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Disney Plus e Live Nation, accordo clamoroso: come i servizi di streaming stanno cambiando il mondo della musica e dei festival dopo YouTube

Disney+ trasmetterà alcuni dei più grandi festival americani: le cose stanno davvero cambiando, sia per il pubblico, sia per gli artisti e gli organizzatori

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

È notizia di pochi giorni fa l’accordo tra Disney+ e Live Nation, con la piattaforma streaming di Topolino che trasmetterà quest’anno in tutto il mondo le dirette di tre dei maggiori festival musicali americani: il Lollapalooza, il Bonnaroo e Austin City Limits.

Un segnale che i festival stanno diventando qualcosa non più semplicemente da YouTube e quindi visibili gratuitamente, ma anche da piattaforma streaming in abbonamento.

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Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la nostra analisi su come le piattaforme di streaming potrebbero cambiare il modo di vivere i festival musicali.

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