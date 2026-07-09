Locarno 2026, l'Italia cala il suo triplete: Bellucci, Muti e Mastandrea 'intoccabili'. Le sorprese del Festival Presentata la selezione di Locarno 79: Piazza Grande accoglie Valerio Mastandrea e Ornella Muti, Monica Bellucci è tra i volti italiani più attesi in concorso.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Locarno Film Festival 2026 alza il sipario e lo fa con un programma che promette scintille. In Piazza Grande arriva "Armony" di Dario Albertini, con un terzetto d’eccezione: Valerio Mastandrea, Asia Argento e Ornella Muti. E poi "Il Cileno", firma italo-cilena di Sergio Castro-San Martín, girato nel cuore di Torino. Ma è nel Concorso Internazionale che si nascondono le sorprese più attese: Monica Bellucci torna sul grande schermo con "Ketticè" di Giovanni Tortorici, mentre Salvatore Mereu porta "Alberi Erranti". Di seguito i dettagli.

Il Locarno Film Festival 2026 brilla con Monica Bellucci, Ornella Muti e Mastandrea: i titoli italiani più attesi

Il Locarno Film Festival ha presentato il programma ufficiale della 79ª edizione, in programma dal 5 al 15 agosto, con una selezione di 233 film provenienti da 69 Paesi, tra cui 103 anteprime mondiali e otto prime internazionali. La manifestazione conferma il suo ruolo nel panorama cinematografico internazionale, proponendo un equilibrio tra cinema d’autore, sperimentazione e opere capaci di coinvolgere un pubblico ampio.

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Tra i titoli italiani più attesi troviamo in Piazza Grande Il Cileno di Sergio Castro San Martín, girato a Torino, e Armony di Dario Albertini con Valerio Mastandrea nei panni di un camionista che si fa carico della nipotina, Asia Argento, che riceverà il prestigioso Premio alla Carriera, e Ornella Muti, anche presente a Locarno nel film Roma Elastica (fuori concorso), presentato in anteprima a Cannes 2026. Nel Concorso Internazionale sono presenti Ketticé, diretto da Giovanni Tortorici e con Monica Bellucci, e Alberi Erranti di Salvatore Mereu, mentre Fuori concorso c’è Marco Bellocchio: La Porta della Realtà di Fabio Lovino.

La selezione del festival arriva dopo un anno record con 7.759 candidature, in aumento rispetto all’edizione precedente. Undici film concorreranno allo Swatch First Feature Award, dedicato alle opere prime, mentre 19 titoli saranno in gara per il Pardo for Change, premio rivolto ai film che affrontano tematiche ambientali, etiche e culturali di rilevanza sociale.

Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta Piazza Grande, che ospiterà anteprime mondiali, prime svizzere e proiezioni speciali. Tra i film in programma figurano Les Yeux Verts di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, che aprirà la manifestazione cinematografica, Paper Tiger di James Gray, Frank & Louis di Petra Volpe e altri titoli internazionali, fino alla chiusura con Ni vue, ni connue di Marc Fitoussi. Nei classici, invece, compare Wild at Heart (Cuore selvaggio) di David Lynch e con Nicolas Cage, Laura Dern e Isabella Rossellini, che sarà premiata con l’Excellence Award e omaggiata con alcuni cortometraggi. Nella stessa sezione dell’opera di Lynch anche Taxi Driver di Martin Scorsese e Balla coi lupi di Kevin Costner, tra gli altri.

Il Concorso Internazionale, dedicato al cinema contemporaneo, comprenderà esclusivamente opere in prima mondiale e vedrà la partecipazione di registi provenienti da Europa, Asia, America e Africa. Tra i film selezionati figurano produzioni e coproduzioni provenienti da Brasile, Germania, Francia, Canada, Romania, Corea del Sud, Cile, India e altri Paesi, a testimonianza della dimensione globale del festival.

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