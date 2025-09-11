Festival di Venezia, i film che hanno spopolato: dove e quando li vedremo
Da Paolo Sorrentino a Guillermo del Toro: tutti i capolavori (e dove vederli) della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.
Dal 27 agosto al 6 settembre il Lido di Venezia è stato ancora una volta il centro del cinema mondiale. L’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ha visto sfilare novantuno titoli in anteprima, ventuno in gara per il Leone d’Oro, e una giuria presieduta dal regista americano Alexander Payne. A guidare le cerimonie di apertura e chiusura Emanuela Fanelli, nuova madrina (conduttrice) della kermesse.
A inaugurare il concorso ci ha pensato Paolo Sorrentino con La Grazia, che segna il ritorno della coppia d’oro con Toni Servillo, mentre tra i titoli italiani hanno tenuto banco Elisa di Leonardo Di Costanzo, con Barbara Ronchi e Valeria Golino, e Duse di Pietro Marcello, che porta sullo schermo la prima grande diva del teatro italiano.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ma è il cinema internazionale a farla da padrone: Guillermo del Toro ha presentato il suo visionario Frankenstein con Oscar Isaac e Jacob Elordi, Yorgos Lanthimos è tornato con Bugonia accanto a Emma Stone e Jesse Plemons, e Jim Jarmusch ci ha regalato un trittico intimo con Adam Driver e Cate Blanchett.
Grazie a MYmovies One, molti dei film saranno visibili online con il canale Biennale Cinema Channel, mentre per gli altri dovremmo attendere i canali ufficiali, di cinema e streaming. Tutti i dettagli nel Video!
Potrebbe interessarti anche
Emma Stone, capelli rasati a zero e duri allenamenti: "È stata la parte più difficile"
Bugonia è il nuovo film di Emma Stone, per il quale l'attrice ha dovuto rasare compl...
Guillermo del Toro porta Frankenstein su Netflix: quando esce il film e nuove immagini
Netflix ha diffuso nuove immagini dell'attesissimo film diretto da Guillermo Del Tor...
Paolo Sorrentino a Venezia per un solo motivo: vincere tutto, e lo vuole fare con un film magistrale
Il binomio formato da Sorrentino e la Mostra del Cinema di Venezia dura da oltre 20 ...
L'ultimo film italiano che ha conquistato Hollywood è su Netflix
Toni Servillo racconta una Roma di eccessi, dove l’apparenza domina e la vera bellez...
La moglie di Pierfrancesco Favino sta illuminando Venezia: la regia di Paolo Sorrentino è da Oscar
L'attrice romana arriva alla Mostra di Venezia con il primo ruolo da protagonista al...
Paolo Sorrentino e Toni Servillo conquistano Venezia con Anna Ferzetti: La Grazia aprirà la Mostra del Cinema 2025
Paolo Sorrentino consolida il suo legame con la Mostra del Cinema di Venezia: sarà i...
Barbara Ronchi sciocca tutti nel film Netflix a luci rosse
Diva futura racconta la vita e l'ascesa di Riccardo Schicchi tra scandali, passioni ...
Valeria Golino è una donna cieca ma sensuale su RaiPlay
Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini è un raro esempio di cinema che sa e...