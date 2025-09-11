Festival di Venezia, i film che hanno spopolato: dove e quando li vedremo Da Paolo Sorrentino a Guillermo del Toro: tutti i capolavori (e dove vederli) della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Dal 27 agosto al 6 settembre il Lido di Venezia è stato ancora una volta il centro del cinema mondiale. L’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ha visto sfilare novantuno titoli in anteprima, ventuno in gara per il Leone d’Oro, e una giuria presieduta dal regista americano Alexander Payne. A guidare le cerimonie di apertura e chiusura Emanuela Fanelli, nuova madrina (conduttrice) della kermesse.

A inaugurare il concorso ci ha pensato Paolo Sorrentino con La Grazia, che segna il ritorno della coppia d’oro con Toni Servillo, mentre tra i titoli italiani hanno tenuto banco Elisa di Leonardo Di Costanzo, con Barbara Ronchi e Valeria Golino, e Duse di Pietro Marcello, che porta sullo schermo la prima grande diva del teatro italiano.

Ma è il cinema internazionale a farla da padrone: Guillermo del Toro ha presentato il suo visionario Frankenstein con Oscar Isaac e Jacob Elordi, Yorgos Lanthimos è tornato con Bugonia accanto a Emma Stone e Jesse Plemons, e Jim Jarmusch ci ha regalato un trittico intimo con Adam Driver e Cate Blanchett.

Grazie a MYmovies One, molti dei film saranno visibili online con il canale Biennale Cinema Channel, mentre per gli altri dovremmo attendere i canali ufficiali, di cinema e streaming. Tutti i dettagli nel Video!

