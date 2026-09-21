Sanremo 2027, Stefano De Martino cambia le carte in tavola: novità e stravolgimenti in corso. Il nuovo regolamento del Festival Stefano De Martino sta rivoluzionando il Festival di Sanremo. Si può già leggere il regolamento della nuova edizione

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Stefano De Martino è il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. La kermesse musicale prevederà – anche nella prossima edizione – cinque serate trasmesse su Rai 1 in diretta e in streaming su Rai Play, girate dal Teatro Ariston di Sanremo nei giorni che vanno dal 16 al 20 febbraio 2027. In gara sono previsti 24 big, di cui 23 selezionati dal direttore e 1 che proviene da Sarà Sanremo 2026.

Il nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2027: cosa cambia De Martino

Il primo requisito fra tutti è quello che riguarda la lingua del testo, con i brani in gara che devono essere necessariamente in lingua italiana. Possono essere utilizzate parole in dialetto ma queste non devono comunque snaturare il carattere italiano del brano. Gli inediti devono inoltre durare massimo 3 minuti e 30 secondi, mentre le cover massimo 4 minuti.

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"Le canzoni devono essere frutto ed espressione della creatività umana" – si legge sul regolamento – "È vietato l’uso di sistemi o strumenti di Intelligenza Artificiale che sostituiscano, alterino o snaturino il contributo creativo umano. Rai e la Direzione Artistica si riservano il diritto di impiegare qualsiasi mezzo tecnologico per verificare la composizione dei brani". Inoltre, le canzoni in gara non possono essere divulgate prima del Festival e la loro esecuzione deve essere svolta per la prima volta sul palco dell’Ariston.

I sistemi di voto delle cinque serate

Prima Serata (Martedì 16 febbraio 2027)

Esecuzione: Ascolto di tutti i 24 brani inediti in gara.

Sistemi di Voto:Giuria della Sala Stampa, Tv e Web: peso del 67%.

Giuria Popolare (Televoto e Voto Online): peso del 33%.

Seconda Serata (Mercoledì 17 febbraio 2027)

Esecuzione: Nuova interpretazione-esecuzione dei 24 brani in gara.

Sistemi di Voto:

Giuria delle Radio: peso del 67%.

Giuria Popolare: peso del 33%.

Terza Serata (Giovedì 18 febbraio 2027) – "Serata Cover"

Esecuzione: I 24 Campioni eseguono un brano del repertorio italiano o internazionale pubblicato entro il 31 dicembre 2026, affiancati da un artista Ospite concordato con la Rai.

Sistemi di Voto:

Giuria Popolare: 34%.

Giuria della Sala Stampa, Tv e Web: 33%.

Giuria delle Radio: 33%.

Esito: Proclamazione del Vincitore della Serata Cover. La classifica ha valore autonomo e non si somma alla gara generale del Festival

Quarta Serata (Venerdì 19 febbraio 2027) – "Serata Performance"

Esecuzione: I 24 Campioni ripropongono la propria canzone con modalità esecutive, arrangiamenti o messe in scena differenti ed esclusive, concordate con la Direzione Artistica.

Sistemi di Voto:

Giuria Internazionale di Esperti: peso del 50%.

Giuria Popolare: peso del 50%.

Esito: Proclamazione del Vincitore della Serata Performance. La classifica non impatta la gara generale di sabato.

Quinta Serata (Sabato 20 febbraio 2027) – "Serata Finale"

Prima Fase (Classifica Generale sui 24 Campioni): Esecuzione dei 24 brani.

Votazione della Serata Finale:

Giuria Popolare (34%), Sala Stampa (33%), Radio (33%).

Aggregazione: I voti ottenuti nella Finale si sommano ai voti percentuali della Prima e della Seconda Serata per determinare la Classifica Generale dei 24 Campioni.

Seconda Fase (Finalissima a 3-5 Artisti): Le prime posizioni della Classifica Generale (in numero compreso tra 3 e 5 Artisti) vengono rese note senza ordine di piazzamento.

Azzeramento parziale e nuova votazione riservata esclusivamente alla Giuria Popolare (Televoto e Voto Online).

Classifica Conclusiva: Il voto dell’ultima fase viene aggregato alla Classifica Generale precedente.

Il brano al 1° posto viene proclamato Vincitore di Sanremo 2027.

Sanremo 2027, la composizione delle giurie

La giuria popolare è composta dal pubblico mediante televoto e voto online; è inoltre vietato l’invio di voti massivi o automatizzati. La giuria della Sala Stampa, Tv e Web è invece composta da giornalisti e media accreditati, oltre che emittenti radiofoniche estere. Nella Giuria delle Radio ci sono emittenti radiofoniche nazionali e locali che rappresentano l’intero territorio italiano. La giuria internazionale è infine formata da personaggi di rilievo mondiale e appartenenti all’ambito musicale e dello spettacolo.

Il nuovo regolamento dice anche che, a partecipare all’Eurovision 2027, non sarà necessariamente il vincitore di Sanremo, bensì il vincitore della Quarta Serata, rinomata Serata Performance.

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