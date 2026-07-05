"Stefano De Martino sta cambiando Sanremo", tutte le novità sul Festival. La decisione della Rai e il nuovo format (inaspettato) Il Direttore Prime Time Williams Di Liberatore ha raccontato qualche dettaglio in più sul prossimo Festival di Sanremo e sui Latin Grammy

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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Aria di novità in casa Rai. In occasione della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, che si è svolta ad Ancona lo scorso 3 luglio, il Direttore del Prime Time Williams Di Liberatore ha rilasciato un’intervista per Fanpage, a cui ha rivelato qualche dettaglio sul futuro dell’azienda di Viale Mazzini.

In primis, ha parlato del Festival di Sanremo 2027, condotto e diretto da Stefano De Martino, che pare stia già portando una vera rivoluzione sul palco dell’Ariston. Durante la presentazione, è stato anche annunciata la messa in onda dei Latin Grammy in Rai, che lo stesso Di Liberatore ha descritto come "un evento senza precedenti".

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Tutte le novità sul Festival di Sanremo 2027

Un Festival con tante aspettative, quello di De Martino, uno dei conduttori della kermesse musicale più giovani della storia della tv. La prima vera novità sta proprio nella serata Eurovision che Stefano ha pensato di organizzare. Williams Di Liberatore ha affermato, a proposito di questo, che non teme in questo cambiamento, proprio perché è convinto del fatto che resterà la base della canzone italiana, pur dando più spazio agli effetti scenici, che sono da sempre i veri protagonisti dell’Eurovision Song Contest.

La Rai e l’intero staff della direzione artistica stanno quindi facendo uno sforzo enorme, proprio perché occorre trovare delle figure professionali che siano in grado di fare ciò. "Voler iniziare a lavorare molto prima" – ha continuato lui – "serve proprio per anticipare i tempi, che significa creare occasioni e generare risparmio a 306 gradi. Più si lavora d’anticipo, più si ottimizza. Siamo partiti con la macchina produttiva subito a febbraio, proprio perché siamo coscienti che questo sforzo produttivo e creativo non può determinare un aumento del nostro budget".

L’approdo dei Latin Grammy Awards su Rai 1

La grande novità della nuova stagione televisiva Rai è proprio l’accordo con la Latin Recording Academy, l’associazione che gestisce i premi e che crea il format dei Latin Grammy. Si avrà quindi un’edizione tutta italiana, finalizzata appunto a diffondere la cultura e la musica nel mondo.

L’idea è proprio quella di creare l’evento in Italia, con uno o più artisti iconici del nostro panorama musicale. Potrebbero inoltre essere tra le due o tre serate, anche se non è ancora stata decisa la sede. "La Latin Recording Academy ha individuato l’Italia come Paese non soltanto ospitante" – ha infine concluso Williams Di Liberatore – "ma come test per poter sviluppare un progetto di questo tipo oltre a Los Angeles".

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