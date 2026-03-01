Sanremo 2026, il testa a testa tra Sal Da Vinci e Sayf e il ruolo cruciale della stampa. Sui social scoppia la protesta: "Imbarazzante" Sal Da Vinci ha trionfato al Festival di Sanremo. Nonostante fosse il favorito, sui social è scoppiata la polemica.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Una vittoria al rush finale quella di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026. Dopo la finale di Sanremo 2026 trasmessa su Rai Uno sabato 28 febbraio e condotta da Carlo Conti, il web si è scatenato tra critiche e commenti; non solo per la vittoria di Sal Da Vinci, ma soprattutto per la classifica finale (QUI la graduatoria completa), che ha escluso Serena Brancale dalla Top 5, suscitando discussioni tra i fan. Molti utenti hanno invece evidenziato la dolcezza di Sayf, che con il sorriso ha messo da parte la competizione per sostenere il vincitore; la serata ha quindi generato un mix di applausi e polemiche, con confronti tra preferenze personali e giudizi sulla giuria. Sui social le reazioni si sono divise tra chi celebra la carriera e il talento di Sal Da Vinci e chi si aspettava risultati diversi.

Sanremo 2026, il trionfo di Sal Da Vinci tra applausi e polemiche

La vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo ha acceso forti polemiche sui social, con molti utenti che ritengono il brano non all’altezza del podio e discutono sul fatto che non sarebbe stato un rappresentante adatto per l’Eurovision: "La vittoria più immeritata degli ultimi 10 anni", "Canzonetta, c’era molto di meglio da premiare, ormai Sanremo è una vera ingiustizia per la canzone italiana", "Imbarazzante", "Delusione totale", "E basta con ste ballate napoletane". Altri hanno difeso Da Vinci elogiando la sua esperienza e la capacità di emozionare il pubblico dell’Ariston, che puntualmente ha premiato ogni sua esibizione con applausi scroscianti: "Te lo sei meritato", "L’avevo giocato dal primo giorno", "La canzone più ballata e cantata e non solo al Teatro Ariston". Andando a fare un’analisi, Sal Da Vinci in realtà ha vinto per la stampa in quanto per il televoto a trionfare era stato Sayf con "Tu mi piaci tanto".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serena Brancale nona, la rivolta del web

Altre polemiche sono scoppiate per l’esclusione di Serena Brancale dalla top 5. La cantante salentina si è posizionata solo alla nona posizione. La stessa sorte lo scorso anno era toccata a Giorgia che seppur favorita era finita in settima posizione suscitando proteste tra il pubblico. Sui social alcuni utenti hanno scritto: "Per me la Brancale meritava il primo o il secondo posto", "Non meritava il nono posto", "Hanno ragione per i fischi meritava il podio", "Vergognoso, doveva essere almeno nei primi tre", "Ha fatto la fine di Giorgia povera".

Il verdetto dei social sul Festival 2026

Le polemiche sul Festival di Sanremo 2025 non si sono fatte attendere, con qualche utente del web che lo ha definito "il peggiore di tutti". Molti spettatori hanno criticato la mancanza di momenti memorabili e di risate vere, a parte qualche lampo grazie a Nino Frassica (QUI le pagelle della finale). Il finale non riesce a salvare un’edizione giudicata sciapa e reazionaria, con pochi acuti e una proposta musicale poco entusiasmante, dove ha trionfato il brano più "sanremese" mentre qualcuno ironizza "portiamo sta canzoncina all’Eurovision. Fine, ciao". Altri sottolineano la velocità eccessiva delle serate, la superficialità nel trattare ospiti e artisti, problemi tecnici e una classifica poco convincente. C’è chi lo accosta ai peggiori show passati, definendolo secondo solo al Baglioni show del 2018 e 2019. Le lamentele evidenziano un senso di delusione diffuso, dovuto alla mancanza di spunti innovativi e all’assenza di leggerezza o guizzi in cui persino le tematiche più importanti come quello di stasera sulla violenza sulle donne sono arrivati troppo tardi, spesso all’una di notte.

Potrebbe interessarti anche