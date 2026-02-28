Sanremo 2026, Gianluca Grignani gelido su Laura Pausini: "C'è il numero? Così la posso chiamare" Durante la serata cover del Festival di Sanremo, Gianluca Grignani punge Laura Pausini che non si presenta sul palco a salutarlo

Sul palco del Teatro Ariston Gianluca Grignani ha fatto il suo ingresso come ospite di Luchè durante la serata Cover, esibendosi sulle note di "Falco a metà", uno dei momenti più attesi della kermesse dedicata ai duetti. Prima dell’esibizione, Laura Pausini, co-conduttrice di questa edizione del Festival, aveva annunciato il brano al pubblico con il consueto entusiasmo. L’attesa era alta, soprattutto dopo le polemiche dell’estate precedente legate alla cover di "La mia storia tra le dita" che la cantante aveva proposto. Tuttavia, al termine dell’esibizione, Laura Pausini non è rientrata sul palco per salutare Grignani, lasciando un senso di mancato confronto e curiosità tra gli spettatori.

Festival di Sanremo 2026, Gianluca Grignani lancia una stoccata a Laura Pausini

Al termine della serata Cover al Teatro Ariston, Gianluca Grignani, ospite di Luchè, ha completato la sua esibizione sulle note di "Falco a metà" ricevendo un caloroso mazzo di fiori dal pubblico. Durante il momento finale, però, non è mancata una frecciatina alla co-conduttrice Laura Pausini, che non era salita sul palco per salutarlo: "C’è anche il numero della Pausini dentro? Così la posso chiamare", ha scherzato Grignani tra sorrisi e ironia.

Poche ore prima dell’esibizione di Gianluca Grignani, Laura Pausini aveva catturato l’attenzione del pubblico con un gesto di stima verso un altro artista. Salutando Tullio De Piscopo, la cantante aveva commentato: "Mi piace tanto quando i musicisti si ringraziano tra loro, non avviene tutti i giorni", sottolineando l’importanza del rispetto e della complicità tra colleghi. A molti è sembrato un velato riferimento alla vicenda che l’ha vista protagonista con Gianluca Grignani.

Perché Gianluca Grignani e Laura Pausini hanno litigato?

Nell’estate 2025 Laura Pausini ha annunciato su Instagram l’uscita di "La mia storia tra le dita" in più versioni, italiane, spagnole e portoghesi, spiegando che le prime due erano state create da Gianluca Grignani e Massimo Luca, mentre per il portoghese aveva ripreso la versione del 2001 di Ana Carolina e inedita la versione francese, prodotta e arrangiata da Paolo Carta con un tocco orchestrale. Grignani, notando la mancata citazione tra gli autori, ha subito commentato lamentandosi della mancanza di riconoscimento. Pausini ha replicato con cortesia, spiegando che il post era pensato per celebrare la canzone e auspicando che la sua versione piacesse a Grignani.

Poche ore dopo Grignani ha annunciato anche una versione in spagnolo con Andrea Bocelli. Entrambi gli artisti hanno pubblicato le cover l’8 agosto, ma dopo otto giorni Grignani e Luca hanno diffidato la cantante tramite l’avvocato Giorgio Tramacere, lamentando stravolgimenti del testo originale che avrebbero capovolto il senso della canzone. Nella versione di Pausini, infatti, alcune modifiche spostavano la prospettiva dal senso di autoaccusa a un rimprovero verso l’altro protagonista. La cantante aveva dichiarato di aver contattato privatamente Grignani senza ricevere risposta, definendosi perplessa. A novembre i due sembrerebbero aver trovato un accordo, ma non si sono mai incontrati dal vivo e resta la curiosità se l’Ariston potrà diventare il luogo per una riconciliazione definitiva.

