Festival di Cannes 2026, Argento omaggia il cult italiano, Refn sconvolge e Seydoux sfida la realtà: i film in corsa per la Palma d’Oro
Nel programma di oggi a Cannes, riflettori su Dario Argento, mentre Léa Seydoux sfida la realtà e Refn agita il concorso con il film horror Her Private Hell.
Il programma di oggi, lunedì 18 maggio 2026, al Festival di Cannes vedrà grandi ritorni e l’attenzione rivolta a thriller interessanti e titoli in corsa per la Palma d’Oro. Sulla Croisette, attesissima è Léa Seydoux, protagonista di L’inconnue di Arthur Harari, e su Renate Reinsve accanto a Sebastian Stan nel nuovo dramma firmato Cristian Mungiu, Fjord. Ma c’è anche tanta curiosità per il debutto fuori concorso di Nicolas Winding Refn con Her Private Hell, un horror molto inquietante. A regalare un tocco italiano alla giornata sarà invece Dario Argento, ospite speciale di Cannes Classics, che omaggerà il cult con il restaurato Metti una sera a cena. Di seguito, tutti i dettagli.
Festival di Cannes 2026, L’Inconnue e Fjord: di cosa parlano i due film in concorso oggi
Al Festival di Cannes 2026, il programma di lunedì 18 maggio vede in concorso per la Palma d’Oro due titoli principali: L’Inconnue del francese Arthur Harari e Fjord del romeno Cristian Mungiu. Il primo film, con Léa Seydoux, ha come protagonista David Zimmerman, un fotografo quasi sconosciuto e solitario, che conduce una vita ritirata e raramente esce di casa. Una sera, però, viene convinto a partecipare a una festa, dove rimane profondamente colpito da una donna enigmatica. Deciso a seguirla, finisce per smarrire ogni punto di riferimento. Il giorno seguente si risveglia in una realtà sconvolgente: si ritrova nel corpo della donna, costretto a vivere un’esistenza che non gli appartiene, in un totale ribaltamento della sua identità.
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Il secondo, interpretato da Sebastian Stan e Renate Reinsve, racconta invece la storia di una coppia rumeno-norvegese molto religiosa che vive isolata nei pressi di un fiordo. La loro vita viene messa in discussione quando a scuola vengono notati dei lividi sul figlio, dando avvio a un’indagine che solleva sospetti sul loro approccio educativo.
Dario Argento celebra il cult italiano a Cannes 2026 con Metti Una Sera a Cena
A Cannes Classics è presente anche Dario Argento per la versione restaurata di Metti Una Sera a Cena, di cui fu cosceneggiatore. Il film esplora un triangolo amoroso borghese che si trasforma in una relazione sempre più morbosa e distruttiva, centrata su desiderio e gelosia.
Festival di Cannes 2026, film fuori concorso: Her Private Hell di Refn è il titolo più atteso
Fuori concorso debutta Her Private Hell di Nicolas Winding Refn, thriller ambientato in una città futuristica avvolta dalla nebbia, dove una giovane donna cerca il padre mentre si intrecciano varie vicende drammatiche. Completano la giornata Aquí (Tiago Guedes), che segue storie intrecciate di personaggi in Portogallo alle prese con crisi personali e sociali, e L’Affaire Marie-Claire (Women on Trial, Lauriane Escaffre & Yvo Muller), ambientato nella Francia del 1972, che racconta il processo a una giovane donna per aborto illegale e la battaglia legale che diventa simbolo dei diritti delle donne.
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