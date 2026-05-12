Festival di Cannes 2026, da Bellucci a Travolta: il festival delle star senza neanche un film italiano. Il programma completo della kermesse Cannes 2026 svela il programma completo: Demi Moore nella giuria internazionale, Monica Bellucci star più attesa e Italia grande esclusa dalla kermesse.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il Festival di Cannes 2026, tra gli eventi cinematografici più attesi dell’anno, si terrà dal 12 al 23 maggio con la sua 79ª edizione. Annunciata a Parigi ad aprile da Iris Knobloch e Thierry Frémaux, la presentazione del programma porterà sulla Croisette grandi autori, star internazionali, anteprime mondiali e ventidue film in gara per la Palma d’Oro, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del cinema internazionale. L’italiana Monica Bellucci è tra le star più attese, rappresenta l’Italia ma è in concorso per un film francese. Vediamo nello specifico tutti i dettagli del programma.

Festival di Cannes 2026, il programma completo: ospiti, giuria, film in concorso e molto altro

Il Festival di Cannes 2026 si terrà dal 12 al 23 maggio e, come tutti sanno, è senza dubbio, uno degli eventi cinematografici più importanti dell’anno. La selezione è stata annunciata da Iris Knobloch e Thierry Frémaux, con il tema centrale della libertà artistica e di espressione. La notizia più rilevante e che fa molto rumore riguarda l’Italia, o meglio, l’assenza totale di film italiani sia in concorso sia nella sezione Un Certain Regard. Nonostante ciò, il Paese sarà comunque rappresentato da alcune presenze sul red carpet e nelle giurie: tra queste spiccano Monica Bellucci (una delle star più attese), presente con il film Histoire de la nuit, e Lorenzo Zurzolo nel cast di The Black Ball. A rappresentare l’Italia anche la regista Laura Samani, membro della giuria di Un Certain Regard. Ma andiamo con ordine.

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Cannes 2026, la giuria

La giuria del Concorso sarà presieduta dal regista Park Chan-wook, già vincitore a Cannes con Oldboy. Accanto a lui faranno parte della giuria Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty e Stellan Skarsgård.

Pioggia di star al Festival di Cannes 2026

Il red carpet di Cannes 2026 vedrà la presenza di numerose star internazionali. Tra le più attese ci saranno Monica Bellucci, impegnata in Histoire de la nuit, Cara Delevingne per Club Kid e Kristen Stewart per Full Phil. John Travolta sarà presente con la figlia Ella Bleu Travolta nel film Propeller One-Way Night Coach, mentre Marion Cotillard avrà un doppio impegno con Roma Elastica e Karma. Tra i cast corali spicca quello di Parallel Tales, che riunisce Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Virginie Efira e Vincent Cassel. Attesi anche Charlotte Gainsbourg per L’affaire Marie-Claire, Brendan Fraser, Bill Murray e Dustin Hoffman nel film Diamond, oltre a Penélope Cruz e Glenn Close in The Black Ball. Completano il parterre Rami Malek e Rebecca Hall in The Man I Love, Léa Seydoux in The Unknown, Adèle Exarchopoulos in Garance, Sophie Thatcher in Her Private Hell e Gillian Anderson in Teenage Sex and Death at Camp Miasma.

Chi è la madrina del Festival

La madrina dell’edizione sarà l’attrice francese Eye Haïdara, che aprirà e condurrà le cerimonie ufficiali del festival, inclusi i momenti inaugurali e finali della manifestazione.

Palma d’Oro Onoraria

Le Palme d’Oro alla carriera saranno assegnate a due grandi icone del cinema e dello spettacolo: Barbra Streisand e Peter Jackson, entrambi riconosciuti per il loro impatto duraturo sulla cultura cinematografica mondiale.

Festival di Cannes 2026, la locandina ufficiale

La locandina del festival è dedicata al film Thelma & Louise, scelto per celebrare il suo valore simbolico legato all’emancipazione femminile, alla libertà e all’amicizia. L’immagine richiama uno dei film più iconici della storia del cinema contemporaneo e ne sottolinea l’attualità dei temi anche a distanza di decenni.

Film in concorso

Minotaur – Andrej Zvjagintsev

Paper Tiger – James Gray

El ser querido – Rodrigo Sorogoyen

The Man I Love – Ira Sachs

1949 – Paweł Pawlikowski

Moulin – László Nemes

Histoire de la nuit – Léa Mysius

Fjord – Cristian Mungiu

Notre salut – Emmanuel Marre

Gentle Monster – Marie Kreutzer

Nagi Notes – Koji Fukada

Hope – Na Hong-jin

Sheep in the Box – Hirokazu Kore’eda

Garance – Jeanne Herry

L’Inconnue – Arthur Harari

All of a Sudden – Ryusuke Hamaguchi

The Dreamed Adventure – Valeska Grisebach

Coward – Lukas Dhont

La bola negra – Javier Calvo, Javier Ambrossi

A Woman’s Life – Charline Bourgeois-Tacquet

Parallel Tales – Asghar Farhadi

Amarga navidad – Pedro Almodóvar

Film Fuori Concorso

La vénus électrique – Pierre Salvadori (film d’apertura)

Her Private Hell – Nicolas Winding Refn

L’Abandon – Vincent Garenq

Diamond – Andy Garcia

Karma – Guillaume Canet

L’Objet du délit – Agnès Jaoui

De Gaulle: L’Âge de Fer – Antonin Baudry

Cannes Première

Propeller One-Way Night Coach – John Travolta

La voix de Klara – Volker Schlöndorff

Kokurojo: The Samurai and the Prisoner – Kiyoshi Kurosawa

The Game – Juan Cabal, Santiago Franco

La troisième nuit – Daniel Auteuil

The End of It – Maria Martinez Bayona

Marie Madeleine (Mary Magdalene) – Gessica Généus

Aquì – Tiago Guedes

Mariage au goût d’orange – Christophe Honoré

Si tu penses bien – Géraldine Nakache

Un Certain Regard

Teenage Sex and Death at Camp Miasma – Jane Schoenbrun (film d’apertura)

Everytime – Sandra Wollner

I’ll Be Gone in June – Katharina Rivilis

Yesterday the Eye Didn’t Sleep – Rakan Mayasi

Quelques mots d’amour – Rudi Rosenberg

Siempre soy tu animal materno – Valentina Maurel

El deshielo (The Meltdown) – Manuela Martelli

La más dulce – Laïla Marrakchi

Club Kid – Jordan Firstman

Congo Boy – Rafiki Fariala

Benimana – Marie-Clementine Dusabejambo

Le corset – Louis Clichy

Elephants in the Fog – Abinash Bikram Shah

The Man from Goodbye – Sion Sono

All the Lovers in the Night – Yukiko Sode

Ula – Viesturs Kairiss

Victorian Psycho – Zachary Wigon

Mémoire de fille (A Girl’s Story) – Judith Godrèche

Titanic Ocean – Konstantina Kotzamani

Ulysse – Laetitia Masson (film di chiusura)

Proiezioni Speciali

John Lennon: The Last Interview – Steven Soderbergh

Les matins merveilleux – Avril Besson

Richard Avedon – Ron Howard

Les survivants du Che – Christophe Réveille

L’affaire Marie-Claire – Lauriane Escaffre, Yvo Muller

Vensa (Spring) – Rostislav Kirpicenko

Ceniza en la boca (Ashes) – Diego Luna

Tangles – Leah Nelson

Le triangle d’or – Hélène Rosselet-Ruiz

Groundswell – Joshua & Rebecca Tickell

Proiezioni di Mezzanotte

Colony – Yeon Sang-ho

Roma Elastica – Bertrand Mandico

Full Phil – Quentin Dupieux

Sanguine – Marion Le Corroller

Jim Queen – Marco Nguyen, Nicolas Athane

Proiezioni per Famiglie

Lucy Lost – Olivier Clert

Quinzaine des Réalisateurs (Concorso)

Butterfly Jam – Kantemir Balagov (film d’apertura)

Once Upon a Time in Harlem – William Greaves, David Greaves

The Diary of a Chambermaid – Radu Jude

Dora – July Jung

Gabin – Maxence Voiseux

Clarissa – Arie Esiri, Chuko Esiri

Too Many Beasts – Sarah Arnold

Low Expectations – Eivind Landsvik

Double Freedom – Lisandro Alonso

We Are Aliens – Kohei Kadowaki

Thanks for Coming – Alain Cavalier

I See Buildings Fall Like Lightning – Clio Barnard

Atonement – Reed Van Dyk

Shana – Lila Pinell

Death Has No Master – Jorge Thielen Armand

Viva Carmen – Sébastien Laudenbach

9 Temples to Heaven – Sompot Chidgasornpongse

La Perra – Dominga Sotomayor

Le Vertige – Quentin Dupieux (film di chiusura)

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