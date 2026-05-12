Festival di Cannes 2026, da Bellucci a Travolta: il festival delle star senza neanche un film italiano. Il programma completo della kermesse
Cannes 2026 svela il programma completo: Demi Moore nella giuria internazionale, Monica Bellucci star più attesa e Italia grande esclusa dalla kermesse.
Il Festival di Cannes 2026, tra gli eventi cinematografici più attesi dell’anno, si terrà dal 12 al 23 maggio con la sua 79ª edizione. Annunciata a Parigi ad aprile da Iris Knobloch e Thierry Frémaux, la presentazione del programma porterà sulla Croisette grandi autori, star internazionali, anteprime mondiali e ventidue film in gara per la Palma d’Oro, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del cinema internazionale. L’italiana Monica Bellucci è tra le star più attese, rappresenta l’Italia ma è in concorso per un film francese. Vediamo nello specifico tutti i dettagli del programma.
Festival di Cannes 2026, il programma completo: ospiti, giuria, film in concorso e molto altro
Il Festival di Cannes 2026 si terrà dal 12 al 23 maggio e, come tutti sanno, è senza dubbio, uno degli eventi cinematografici più importanti dell’anno. La selezione è stata annunciata da Iris Knobloch e Thierry Frémaux, con il tema centrale della libertà artistica e di espressione. La notizia più rilevante e che fa molto rumore riguarda l’Italia, o meglio, l’assenza totale di film italiani sia in concorso sia nella sezione Un Certain Regard. Nonostante ciò, il Paese sarà comunque rappresentato da alcune presenze sul red carpet e nelle giurie: tra queste spiccano Monica Bellucci (una delle star più attese), presente con il film Histoire de la nuit, e Lorenzo Zurzolo nel cast di The Black Ball. A rappresentare l’Italia anche la regista Laura Samani, membro della giuria di Un Certain Regard. Ma andiamo con ordine.
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Cannes 2026, la giuria
La giuria del Concorso sarà presieduta dal regista Park Chan-wook, già vincitore a Cannes con Oldboy. Accanto a lui faranno parte della giuria Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty e Stellan Skarsgård.
Pioggia di star al Festival di Cannes 2026
Il red carpet di Cannes 2026 vedrà la presenza di numerose star internazionali. Tra le più attese ci saranno Monica Bellucci, impegnata in Histoire de la nuit, Cara Delevingne per Club Kid e Kristen Stewart per Full Phil. John Travolta sarà presente con la figlia Ella Bleu Travolta nel film Propeller One-Way Night Coach, mentre Marion Cotillard avrà un doppio impegno con Roma Elastica e Karma. Tra i cast corali spicca quello di Parallel Tales, che riunisce Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Virginie Efira e Vincent Cassel. Attesi anche Charlotte Gainsbourg per L’affaire Marie-Claire, Brendan Fraser, Bill Murray e Dustin Hoffman nel film Diamond, oltre a Penélope Cruz e Glenn Close in The Black Ball. Completano il parterre Rami Malek e Rebecca Hall in The Man I Love, Léa Seydoux in The Unknown, Adèle Exarchopoulos in Garance, Sophie Thatcher in Her Private Hell e Gillian Anderson in Teenage Sex and Death at Camp Miasma.
Chi è la madrina del Festival
La madrina dell’edizione sarà l’attrice francese Eye Haïdara, che aprirà e condurrà le cerimonie ufficiali del festival, inclusi i momenti inaugurali e finali della manifestazione.
Palma d’Oro Onoraria
Le Palme d’Oro alla carriera saranno assegnate a due grandi icone del cinema e dello spettacolo: Barbra Streisand e Peter Jackson, entrambi riconosciuti per il loro impatto duraturo sulla cultura cinematografica mondiale.
Festival di Cannes 2026, la locandina ufficiale
La locandina del festival è dedicata al film Thelma & Louise, scelto per celebrare il suo valore simbolico legato all’emancipazione femminile, alla libertà e all’amicizia. L’immagine richiama uno dei film più iconici della storia del cinema contemporaneo e ne sottolinea l’attualità dei temi anche a distanza di decenni.
Film in concorso
- Minotaur – Andrej Zvjagintsev
- Paper Tiger – James Gray
- El ser querido – Rodrigo Sorogoyen
- The Man I Love – Ira Sachs
- 1949 – Paweł Pawlikowski
- Moulin – László Nemes
- Histoire de la nuit – Léa Mysius
- Fjord – Cristian Mungiu
- Notre salut – Emmanuel Marre
- Gentle Monster – Marie Kreutzer
- Nagi Notes – Koji Fukada
- Hope – Na Hong-jin
- Sheep in the Box – Hirokazu Kore’eda
- Garance – Jeanne Herry
- L’Inconnue – Arthur Harari
- All of a Sudden – Ryusuke Hamaguchi
- The Dreamed Adventure – Valeska Grisebach
- Coward – Lukas Dhont
- La bola negra – Javier Calvo, Javier Ambrossi
- A Woman’s Life – Charline Bourgeois-Tacquet
- Parallel Tales – Asghar Farhadi
- Amarga navidad – Pedro Almodóvar
Film Fuori Concorso
- La vénus électrique – Pierre Salvadori (film d’apertura)
- Her Private Hell – Nicolas Winding Refn
- L’Abandon – Vincent Garenq
- Diamond – Andy Garcia
- Karma – Guillaume Canet
- L’Objet du délit – Agnès Jaoui
- De Gaulle: L’Âge de Fer – Antonin Baudry
Cannes Première
- Propeller One-Way Night Coach – John Travolta
- La voix de Klara – Volker Schlöndorff
- Kokurojo: The Samurai and the Prisoner – Kiyoshi Kurosawa
- The Game – Juan Cabal, Santiago Franco
- La troisième nuit – Daniel Auteuil
- The End of It – Maria Martinez Bayona
- Marie Madeleine (Mary Magdalene) – Gessica Généus
- Aquì – Tiago Guedes
- Mariage au goût d’orange – Christophe Honoré
- Si tu penses bien – Géraldine Nakache
Un Certain Regard
- Teenage Sex and Death at Camp Miasma – Jane Schoenbrun (film d’apertura)
- Everytime – Sandra Wollner
- I’ll Be Gone in June – Katharina Rivilis
- Yesterday the Eye Didn’t Sleep – Rakan Mayasi
- Quelques mots d’amour – Rudi Rosenberg
- Siempre soy tu animal materno – Valentina Maurel
- El deshielo (The Meltdown) – Manuela Martelli
- La más dulce – Laïla Marrakchi
- Club Kid – Jordan Firstman
- Congo Boy – Rafiki Fariala
- Benimana – Marie-Clementine Dusabejambo
- Le corset – Louis Clichy
- Elephants in the Fog – Abinash Bikram Shah
- The Man from Goodbye – Sion Sono
- All the Lovers in the Night – Yukiko Sode
- Ula – Viesturs Kairiss
- Victorian Psycho – Zachary Wigon
- Mémoire de fille (A Girl’s Story) – Judith Godrèche
- Titanic Ocean – Konstantina Kotzamani
- Ulysse – Laetitia Masson (film di chiusura)
Proiezioni Speciali
- John Lennon: The Last Interview – Steven Soderbergh
- Les matins merveilleux – Avril Besson
- Richard Avedon – Ron Howard
- Les survivants du Che – Christophe Réveille
- L’affaire Marie-Claire – Lauriane Escaffre, Yvo Muller
- Vensa (Spring) – Rostislav Kirpicenko
- Ceniza en la boca (Ashes) – Diego Luna
- Tangles – Leah Nelson
- Le triangle d’or – Hélène Rosselet-Ruiz
- Groundswell – Joshua & Rebecca Tickell
Proiezioni di Mezzanotte
- Colony – Yeon Sang-ho
- Roma Elastica – Bertrand Mandico
- Full Phil – Quentin Dupieux
- Sanguine – Marion Le Corroller
- Jim Queen – Marco Nguyen, Nicolas Athane
Proiezioni per Famiglie
Lucy Lost – Olivier Clert
Quinzaine des Réalisateurs (Concorso)
- Butterfly Jam – Kantemir Balagov (film d’apertura)
- Once Upon a Time in Harlem – William Greaves, David Greaves
- The Diary of a Chambermaid – Radu Jude
- Dora – July Jung
- Gabin – Maxence Voiseux
- Clarissa – Arie Esiri, Chuko Esiri
- Too Many Beasts – Sarah Arnold
- Low Expectations – Eivind Landsvik
- Double Freedom – Lisandro Alonso
- We Are Aliens – Kohei Kadowaki
- Thanks for Coming – Alain Cavalier
- I See Buildings Fall Like Lightning – Clio Barnard
- Atonement – Reed Van Dyk
- Shana – Lila Pinell
- Death Has No Master – Jorge Thielen Armand
- Viva Carmen – Sébastien Laudenbach
- 9 Temples to Heaven – Sompot Chidgasornpongse
- La Perra – Dominga Sotomayor
- Le Vertige – Quentin Dupieux (film di chiusura)
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