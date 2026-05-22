Cannes 2026, Monica Bellucci ‘si sdoppia’ ed è un inno alla libertà: “È un privilegio”, poi svela cosa l'ha cambiata fisicamente L’attrice italiana conquista il Festival con due film molto attesi e una trasformazione fisica sorprendente che rilancia il suo ruolo nel cinema d’autore.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Quando sentiamo il nome ‘Monica Bellucci‘, l’Italia può anche fermarsi e applaudire per dieci minuti di seguito. È lei l’orgoglio italiano che simboleggia la nostra Nazione al Festival di Cannes 2026, dove non sono in concorso film italiani. L’attrice è lì perché protagonista di ben due film: Histoires de la Nuit della regista francese Léa Mysius (in concorso) e con Butterfly Jam, di Kantemir Balagov (film d’apertura della Quinzaine des Cineastes). Oggi è il suo grande giorno e c’è molta attesa per il suo red carpet. Di seguito, tutti i dettagli.

Cannes 2026, Monica Bellucci regina del Festival e inno alla libertà

Monica Bellucci torna al Festival di Cannes con due film importanti: Histoires de la Nuit, in concorso, e Butterfly Jam, film d’apertura della Quinzaine des Cinéastes. Per l’attrice è l’ennesimo ritorno sulla Croisette, dove nel corso degli anni è stata membro della giuria, madrina del festival e protagonista di numerosi film presentati a Cannes, tra cui The Matrix Reloaded, Irréversible e Le meraviglie. A tal proposito, l’ex marito Vincent Cassel, parlando del Festival di Cannes 2026, di recente ha dichiarato: "Quando penso a Cannes, vedo Monica". Tornando a noi, in Histoires de la Nuit, tratto dal romanzo di Laurent Mauvignier e diretto da Léa Mysius, Bellucci interpreta Cristina, una pittrice italiana che vive isolata in una fattoria. L’attrice ha spiegato: "Lea Mysius mi ha offerto il ruolo impegnativo di questa artista italiana solitaria e austera che vive in un piccolo borgo con il suo cane. Le difficoltà della vita l’hanno indurita, allontanandola in qualche modo dalla sua femminilità e sensualità". E ancora: "Ho adorato trasformarmi in questa eremita, l’esatto opposto di chi sono e di ciò che ho fatto in passato. Inoltre, questo ruolo mi ha cambiata anche fisicamente." Nel film Butterfly Jam, primo lavoro in inglese del regista Kantemir Balagov, Bellucci appare invece come sé stessa: "In alcune scene del film si parla di me, si vedono delle mie foto e, a un certo punto, c’è una mia presenza".

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Parlando del valore del cinema e del festival, l’attrice ha affermato: "La creatività è essenziale in questo mondo travagliato, ed è un privilegio vivere in Paesi che ci concedono ancora questa libertà che altri calpestano. Cannes è uno dei più grandi festival cinematografici al mondo; permette ai film d’autore di esistere e di raggiungere un pubblico internazionale. È libertà di espressione per i registi che vengono messi a tacere nei loro paesi e le cui voci possono essere condivise solo attraverso le loro immagini cinematografiche".

Cannes 2026, Histoires de la Nuit e Butterfly Jam: di cosa parlano i film con protagonista Monica Bellucci

In questo paragrafo vi riportiamo nello specifico la trama dei due film con Monica Bellucci. In Histoires de la Nuit, Thomas, Nora e la figlia Ida vivono isolati in una zona paludosa lontana dal mondo esterno. Durante i preparativi per una festa a sorpresa per Nora, strani eventi e misteriose intrusioni trasformano gradualmente l’atmosfera familiare in una situazione carica di suspense e tensione psicologica. Per quanto riguarda Butterfly Jam, il film è ambientato nella comunità circassa immigrata nel New Jersey e segue il sedicenne Pyteh (o Temir), diviso tra la passione per il wrestling e le difficoltà del ristorante di famiglia. Quando il padre Azik prende una decisione impulsiva e rischiosa, la vita del ragazzo cambia profondamente.

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