Gillian Anderson L’attrice britannico-americana Gillian Anderson, celebre per X-Files e The Crown, ha sfilato a Cannes con un look elegante e romantico. Indossa un abito color avorio ricamato con applicazioni floreali tridimensionali e dettagli luminosi, dal taglio essenziale ma raffinato. Il volume naturale dei capelli ricci amplifica l’effetto rétro e sofisticato dell’insieme. La scelta stilistica punta su delicatezza e femminilità, perfettamente in linea con il glamour senza tempo del Festival di Cannes.

Meadow Rain Walker Meadow ha partecipato agli eventi del Festival di Cannes con un outfit dal gusto minimal e contemporaneo. Per il photocall ha scelto un completo nero dal taglio maschile abbinato a una camicia bianca oversize e jeans dritti eleganti, richiamando un’eleganza essenziale e moderna. Figlia dell’attore Paul Walker, Meadow è oggi una modella e attivista molto apprezzata nel mondo fashion internazionale, oltre a portare avanti il lavoro della Paul Walker Foundation.

Alice Abdel Aziz Abdel Aziz ha attirato l’attenzione sul red carpet di Cannes con un abito couture scintillante composto da un bustier argento e una lunga gonna bianca dal taglio scenografico. Il look, completato da gioielli luminosi e capelli glossy, esprimeva pienamente il glamour internazionale del festival. Influencer e imprenditrice digitale tra le più conosciute del Medio Oriente, Alice Abdel Aziz è ormai una presenza fissa agli eventi moda più esclusivi.

Isabella Menin La modella e imprenditrice brasiliana Isabella Menin, vincitrice di Miss Grand International 2022, ha attirato l’attenzione sul red carpet con un abito scenografico verde smeraldo. Il vestito, aderente e strutturato, presenta drappeggi scolpiti sul busto e una lunga coda sirena che dona movimento e teatralità. La collana di pietre verdi coordina perfettamente il look, enfatizzando l’eleganza da haute couture. Il risultato è una presenza sofisticata e molto glamour, pensata per dominare la passerella del Festival di Cannes.

Elena Lenina La scrittrice e personaggio televisivo russo Elena Lenina è famosa a Cannes per i suoi look eccentrici e spettacolari. In questa apparizione indossa un abito scintillante nei toni del rosa, impreziosito da ricami luminosi e dettagli floreali. L’elemento più sorprendente è l’acconciatura monumentale, una vera scultura artistica che rende il look immediatamente riconoscibile. Con le sue scelte estreme e teatrali, Elena Lenina conferma ancora una volta il suo ruolo tra le personalità più eccentriche del red carpet cannois.