Festa della mamma, da Carlo Conti a Michelle Hunziker: tutti gli auguri (più commoventi) dei Vip In occasione della Festa della Mamma, molti Vip hanno omaggiato le proprie mamme sui social tra scatti del presente e momenti amarcord

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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In occasione della Festa della Mamma, sono diventati virali i post scritti da molti personaggi del mondo dello spettacolo. C’è chi ha omaggiato o ricordato la propria mamma e chi ha scritto un pensiero – commovente e super romantico – per la donna della propria vita. La Festa della Mamma è di tutti e queste parole ci ricordano di quanto sia importante ricevere l’amore materno incondizionato e fatto di sentimenti sinceri.

Carlo Conti, Michelle Hunziker, Vasco Rossi: le dediche più emozionanti per la Festa della Mamma

Oggi 10 maggio 2026 è una giornata davvero speciale, dato che si festeggia la Mamma in tutte le sue forme. A ricordarne l’importanza sono stati anche molti protagonisti della tv, della musica e dello spettacolo. Elena Santarelli ha ad esempio postato una sua foto a letto, mentre attende marito e figli per degli auguri speciali. "Non è possibile essere una madre perfetta" – ha esordito la showgirl "- Ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre".

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Michelle Hunziker – che a breve vivrà l’emozionante momento delle nozze di sua figlia Aurora Ramazzotti – ha voluto omaggiare la sua mamma Ineke, a cui è profondamente legata. Sono stati postati diversi suoi scatti che raccontano la quotidianità vissuta insieme a lei. Non poteva inoltre mancare il pensiero filosofico di Vasco Rossi, che ha pubblicato una fotografia amarcord in compagnia della sua mamma. "Mi ha sempre circondato da tanto amore" – ha raccontato lui – "Mi ha trasmesso l’amore per la musica e i valori importante".

Il cantautore ha anche parlato della donna della sua vita, Laurina, mamma del loro figlio Luca. "Essere madri è l’impresa più ‘spericolata’ di tutte" – ha continuato Vasco – "Auguri a tutte le mamme! Siete voi le vere Rockstar!". Super emozionante è stato anche il post di Carlo Conti, che ha fatto i suoi più sinceri auguri alla moglie Francesca Vaccaro.

Tutti gli altri Vip che hanno omaggiato le mamme

E ancora Rocco Hunt, diventato virale con un post scritto interamente in napoletano, con cui ha augurato una buona Festa della Mamma alla sua, di mamma, e alla donna della sua vita e mamma dei suoi figli. Infine le dediche di Jacqueline Luna Di Giacomo, Adelaide De Martino, Chiara Giordano, Giorgia Meloni. Quest’ultima si è mostrata insieme alla figlia Ginevra.

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