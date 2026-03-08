Trova nel Magazine
Festa della Donna, Arisa commuove i social con il suo messaggio

Arisa dopo il successo di Sanremo torna sui social e regala un messaggio dolcissimo per la Festa della Donna, un gesto molto apprezzato dai fan.

Thomas Cardinali

Thomas Cardinali

Giornalista

Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Festa della Donna, Arisa commuove i social con il suo messaggio
IPA

Un messaggio scritto a mano, pubblicato l’8 marzo sui social, è bastato ad accendere l’affetto dei fan e a riportare Arisa al centro della scena mediatica nel giorno dedicato alla Festa della donna. La cantante di "Magica Favola" ha scelto la semplicità di un biglietto personale per celebrare la ricorrenza con parole intime e inclusive, capaci di parlare a tutte.

Festa della donna, il messaggio di Arisa

Il gesto social pubblicato nella giornata internazionale della Festa della donna racconta bene questa fase della sua carriera, fatta di consapevolezza e vicinanza al pubblico. Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, ha condiviso uno scatto del messaggio scritto a mano e firmato "Ros". Nel biglietto si legge: "Che ogni donna possa esistere senza paura, essere rispettata senza spiegarsi, amare senza tremare, vivere libera senza chiedere scusa. Auguri a tutte le donne e a chi donna si sente".

Parole che hanno generato migliaia di reazioni e commenti su Instagram, tra attestati di stima e messaggi di gratitudine. Un augurio sentito, lontano dalle frasi di circostanza, che estende il suo abbraccio a tutte le identità e conferma la sensibilità di un’artista capace di unire musica, impegno e autenticità.

Arisa, il grande successo a Sanremo e sempre più un simbolo della musica

Per l’artista è un periodo particolarmente felice anche dal punto di vista professionale. Dopo il quarto posto conquistato al Festival di Sanremo, Arisa sta raccogliendo risultati importanti pure nelle classifiche musicali. Il brano Magica Favola è infatti entrato nella Top 10 FIMI, traguardo annunciato durante la prima puntata speciale di Sanremo Top, confermando l’ottimo riscontro ottenuto dal pubblico nelle giornate successive alla kermesse. Un momento magico che consolida la sua presenza tra le voci più amate del panorama italiano, nonostante il brano non sia invece stato premiato nella classifica earone dei passaggi radiofonici. Proprio sul palco del Teatro Ariston aveva regalato una cover da brividi di "Quello che le donne non dicono", brano immortale di Fiorella Mannoio colonna sonora di questa giornata di festa.

Non solo musica però per Arisa, che continua a distinguersi per un impegno costante sui temi legati ai diritti e alla valorizzazione del mondo femminile. Di recente ha preso parte all’evento istituzionale per celebrare gli ottant’anni dal voto alle donne, eseguendo l’inno nazionale davanti alle autorità e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una partecipazione significativa, che ha rafforzato il suo ruolo pubblico anche fuori dal palcoscenico.

Intanto, nelle scorse settimane, il suo nome aveva iniziato a circolare anche in ambito televisivo per un possibile coinvolgimento nel cast della nuova edizione di Canzonissima. Secondo le indiscrezioni, però, l’artista avrebbe preferito declinare l’invito, scegliendo di concentrarsi sui altri progetti musicali e sugli impegni già in programma.

Programmi

