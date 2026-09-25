Festa del Cinema di Roma 2026, 3 film italiani in concorso: da Kasia Smutniak a Riccardo Scamarcio, ecco le star e i red carpet più attesi Svelato il programma completo della Festa del Cinema di Roma 2026: 18 lungometraggi in concorso e tre di questi sono italiani. Ecco tutte le categorie

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Dall’13 al 25 ottobre torna la Festa del Cinema di Roma 2026 con un’edizione capillare e diffusa. La presentazione ufficiale del programma si è tenuta nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, guidata dal presidente Salvatore Nastasi e dalla direttrice artistica Paola Malanga. Rispondendo all’invito del sindaco Roberto Gualtieri di creare un festival che abbracci l’intera metropoli, l’evento coinvolgerà una rete senza precedenti di location cittadine, arrivando fino alla casa circondariale di Latina.

La competizione principale vedrà in gara 18 lungometraggi, con una significativa presenza femminile (ben sei regie sono infatti di donne, come Malanga ha tenuto a sottolineare durante la conferenza stampa). Tra le proposte del nostro Paese spiccano: Giorni felici di Susanna Nicchiarelli – che è la trasposizione della graphic novel di Zuzu, con protagonisti Carlotta Gamba e Riccardo Scamarcio; l’attesissimo Mustang, il documentario firmato da Kasia Smutniak che racconta di un sogno condiviso col suo ex compagno Pietro Taricone; e Brianza di Simone Catania: un’opera drammatica ispirata a fatti reali, interpretata da Fausto Russo Alesi e Paolo Pierobon.

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Per la sezione Grand Public debuttano alla regia Bille August con Me, You (tratto dall’opera di Erri De Luca Tu, mio) e Alexandre Castagnetti con Il fantasma dell’opera, che vede nel cast Deva Cassel. Completano il quadro delle uscite italiane l’esordio di Valerio Lundini con Cambogia, e Caro mondo crudele di Niccolò Falsetti, arricchito dai contributi animati di Zerocalcare.

Red carpet e proiezioni vedranno la partecipazione di grandi nomi del cinema mondiale: Jesse Eisenberg, insieme a Julianne Moore e Paul Giamatti, presenterà The Debut, già additato tra i favoriti per la stagione dei premi americani. Peter Farrelly porterà Rocky sono io, film incentrato sulla figura di Sylvester Stallone (interpretato da Anthony Ippolito). Andrew Scott sarà in città per Elsinore di Simon Stone, rievocazione della fase finale della vita dell’attore Ian Charleson. Taika Waititi e Jenna Ortega accompagneranno l’adattamento cinematografico del celebre libro di Kazuo Ishiguro, Clara e il sole.

Ecco la lista completa per categorie con tutti i film in concorso:

Concorso Progressive Cinema

Brianza di Simone Catania

di Simone Catania Ceniza en la boca di Diego Luna

di Diego Luna Closure di Michael Marczak

di Michael Marczak Congo Boy di Rafiki Fariala

di Rafiki Fariala Dua di Blerta Basholli

di Blerta Basholli Eurotrash di Frauke Finsterwalder

di Frauke Finsterwalder Giorni felici di Susanna Nicchiarelli

di Susanna Nicchiarelli The Guest di Mads Mengel

di Mads Mengel I Love Boosters di Boots Riley

di Boots Riley I See Building Fall Like Lighting di Clio Barnard

di Clio Barnard The Life and Deaths of Wilson Shedd di Tim Blake Nelson

di Tim Blake Nelson Mustang di Kasia Smutniak

di Kasia Smutniak Sants di Mikel Gurrea

di Mikel Gurrea Skateboarding Is Not for Girls di Dina Duma

di Dina Duma Thit-thee Khu di Aung Phyone

di Aung Phyone Ulya di Viesturs Kairišs

di Viesturs Kairišs Voilà, c’est fini di Gustave Kervern

di Gustave Kervern Yesterday the Eye Didn’t Sleep di Rakan Mayasi

Opera Prima Poste Italiane – Freestyle Film

di Rakan Mayasi 7 anniversari di Sabrina Iannucci

di Sabrina Iannucci Bloques Erraticos di Thomas Woodroffe

Cambogia di Valerio Lundini

di Valerio Lundini Caro mondo crudele di Niccolò Falsetti

di Niccolò Falsetti Clementine Orange di Lisa Forslund

di Lisa Forslund Club Kid di Jordan Firstman

di Jordan Firstman The Idiot(s) di Małgorzata Szumowska e Michał Englert

di Małgorzata Szumowska e Michał Englert Interno familiare di Paolo Coletta

di Paolo Coletta Lady di Olive Nwonsu

di Olive Nwonsu Mecenaten di Julia Thelin

di Julia Thelin Mission di Paul Wright

di Paul Wright Riverrun di Philippe Parreno

di Philippe Parreno The State of Us di Jake Harvey e Ollie Gardner

di Jake Harvey e Ollie Gardner Tangles di Leah Nelson

di Leah Nelson The River Train di Lorenzo Ferro e Lucas A. Vignale

Best of 2026

Ben’Imana di Marie -Clémentine Dusabejambo

-Clémentine Dusabejambo La bola negra di Javier Calvo e Javier Ambrossi

di Javier Calvo e Javier Ambrossi Fatherland di Paweł Pawlikowski

di Paweł Pawlikowski Fjord di Cristian Mungiu

di Cristian Mungiu Hope di Na Hong-jin

di Na Hong-jin Mariage au goût d’orange di Christophe Honoré

di Christophe Honoré Minotaur di Andrey Zvyagintsev

di Andrey Zvyagintsev Nina Roza di Geneviève Dulude-De Celles

di Geneviève Dulude-De Celles Notre salut di Emmanuel Marre

di Emmanuel Marre The Only Living Pickpocket in New York di Noah Segan

di Noah Segan El ser querido di Rodrigo Sorogoyen

Grand Public

The Debut di Jesse Eisenberg

di Jesse Eisenberg Rocky sono io di Peter Farrelly

di Peter Farrelly Clara e il sole di Taika Waititi

di Taika Waititi Elsinore di Simon Stone

di Simon Stone Cambiare l’acqua ai fiori di Jean-Pierre Jeunet

di Jean-Pierre Jeunet Il fantasma dell’opera di Alexandre Castagnetti

Musica, sport e premi speciali alla Festa del Cinema di Roma 2026

Musica grande protagonista alla Festa del Cinema di Roma. Ci sarà Jovanotti con un ritratto intimo sull’uomo oltre che sul musicista. Ritatto intimo anche in Non importa dove, documentario con protagonista Morgan. Tornerà Ludovico Einaudi con In a time lapse, altro documentario. Verrà ricordato Giuseppe Sinopoli attraverso il documentario Il ghiaccio in tasca.

Per lo sport grande risalto per calcio, tennis e sci grazie ai documentari su Edoardo Bove con In un battito; The Match, la famosa partita de la Mano De Dios con Maradona protagonista; Cantona, la storia di Eric Cantona calciatore iconico del Manchester United. Per lo sci abbiamo Federica Brignone che racconterà l’ultima olimpiade.

Infine, due premi speciali verranno assegnati a Nicola Piovani con Musica per Roma nella serata di apertura e a Javier Bardem, premio alla carriera che verrà consegnato da Paolo Sorrentino.

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