La Festa del Cinema di Roma approda su RaiPlay: questi film sono da vedere e potete farlo gratis I migliori film delle passate edizioni del Festival disponibili gratuitamente su RaiPlay: ecco tutti i titoli che devi assolutamente recuperare.

Sta per tornare la Festa del Cinema di Roma, che nel 2025 festeggia la sua ventesima edizione, in programma dal 15 al 26 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Si tratta di una delle manifestazioni culturali più attese per gli amanti del grande schermo, e questo non solo per le anteprime, i red carpet e le sale affollate, ma anche per il dialogo che ogni anno viene a crearsi tra pubblico, autori e critica. Per l’occasione, la piattaforma di streaming gratuito RaiPlay ha dunque deciso di mettere a disposizione per tutta la durata del Festival una selezione di film iconici e serie tv delle passate edizioni, rendendo omaggio al patrimonio cinematografico che la festa ha costruito. Ecco allora i titoli in streaming che non puoi assolutamente perdere.

Dobbiamo parlare, il capolavoro di Sergio Rubini

Tra i film proposti da RaiPlay troviamo Dobbiamo Parlare, la commedia del 2015 diretta da Sergio Rubini che mescola umorismo e dramma grazie alle interpretazioni di un cast d’eccezione. La storia si svolge quasi interamente in un elegante attico romano, dove una serata tra amici si trasforma in un confronto esplosivo. Vanni (interpretato dallo stesso Rubini) è uno scrittore affermato, mentre Livia (Isabella Ragonese) è la sua compagna e ghostwriter, un po’ più giovane e più disincantata.

Quando i loro amici Alfredo (Fabrizio Bentivoglio) chirurgo di successo, e Costanza (Maria Pia Calzone) arrivano da loro in piena crisi matrimoniale, quella che doveva essere una tranquilla cena si trasforma in una lunga notte di confessioni, accuse e rese dei conti.

7 minuti, il film con Angiolini, Capotondi e Fiorella Mannoia

Con il film 7 Minuti, il regista Michele Placido mette in scena un dramma sociale che parla di dignità, diritti e coraggio. La storia prende vita in una fabbrica tessile italiana appena acquistata da una multinazionale straniera: undici operaie vengono chiamate a votare una proposta che, in apparenza, sembra innocua, ovvero ridurre di soli sette minuti la pausa pranzo per "salvare" l’azienda.

Ma dietro quella piccola richiesta si nasconde un principio molto più grande: accettare significa cedere un pezzo di libertà, rifiutare potrebbe voler dire perdere il lavoro. Le protagoniste, magistralmente interpretate da Ottavia Piccolo, Ambra Angiolini, Fiorella Mannoia, Cristiana Capotondi, Violante Placido e Clémence Poésy, rappresentano età, esperienze e fragilità diverse, ma unite da una comune lotta interiore.

Il Conte di Montecristo, l’adattamento che porta Sam Claflin sul piccolo schermo

L’adattamento de Il Conte di Montecristo firmato da Bille August porta sullo schermo una delle storie più amate della letteratura mondiale, con una produzione internazionale curata nei minimi dettagli. In questa serie tv composta da 8 puntate, Sam Claflin interpreta Edmond Dantès, il giovane marinaio la cui vita viene distrutta da un complotto ordito per gelosia e ambizione: arrestato ingiustamente il giorno del suo matrimonio, trascorre anni in prigione al Castello d’If, fino a quando riesce a evadere e a trasformarsi nel misterioso e potente Conte di Montecristo.

Accanto a Claflin, il cast comprende Jeremy Irons, Pierfrancesco Favino, Mélanie Laurent e James Purefoy, in un intreccio di passioni, vendette e redenzione ambientato tra Marsiglia, Roma e Parigi. Bille August, già vincitore della Palma d’Oro a Cannes, restituisce al racconto di Alexandre Dumas un respiro epico, elegante e contemporaneo, con una fotografia sontuosa e un ritmo che bilancia azione e introspezione.

RaiPlay, tutti i titoli imperdibili

Oltre ai tre titoli appena citati, la lista di film e serie tv che RaiPlay ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente in occasione della ventesima Festa del Cinema di Roma è ancora molto lunga e ricca di prodotti streaming veramente imperdibili. Tra questi, ad esempio:

La valanga azzurra

L’Amica geniale

Liliana

C’era una volta Napoli

À la Recherche

Mare Fuori

La Storia

Profondo Argento

Io, noi e Gaber

Roma Santa e Dannata

Souvenir d’Italie

Dario Fo – l’ultimo mistero buffo

I magnifici 4 della risata

I fratelli De Filippo

Crazy for football

Vitti d’arte, Vitti d’amore

Caterina Caselli – una vita, cento vite

Negramaro – l’anima vista da qui

Addio fottuti musi verdi

Legend

Romeo & Juliet

