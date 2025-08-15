Ferragosto vip 2025, da Chiara Ferragni a Belen e Bianca Guaccero: dove festeggiano le star (e con chi) Il Ferragosto dei Vip si è svolto all'insegna delle vacanze, del mare e della famiglia: da Mara Venier a Bianca Guaccero, ecco cosa hanno fatto

Ferragosto 2025, come festeggiano i vip il giorno più atteso di tutta l’estate? Come ogni anno il web diventa una sorta di vetrina che consente ai fan di ammirare le vite dei personaggi più popolari dello showbiz, sempre disposti a condividere con loro i momenti spensierati delle loro vacanze all’insegna del relax e della famiglia. D’altronde Ferragosto è una data simbolica, l’acme dell’estate ma anche il punto che segna l’inizio del countdown verso la ripresa della vita normale, tra ritorni al lavoro e la ripresa della stagione televisiva dopo settimane e settimane di repliche e film d’archivio. Proprio per questo, le star hanno celebrato il giorno più ‘estivo’ dell’anno con foto e post su Instagram, da Belen a Chiara Ferragni.

Ferragosto 2025, Belen in Costa Smeralda con i figli

Non c’è modo migliore di trascorrere Ferragosto che con i propri cari. Lo sa bene Belen Rodriguez, che si trova in Sardegna – precisamente in Costa Smeralda – insieme ai suoi due figli, Santiago e Luna Marì. La showgirl argentina poche ore fa ha condiviso un video tenerissimo in cui gioca con sua figlia, accompagnato da due parole scritte in loop: "Te amo". Con Belen, inoltre, ci sarebbe anche il suo nuovo fidanzato, l’affascinante Nicolò De Tomassi.

Vacanze a Fregene per Mara Venier

In attesa di tornare alla guida di Domenica In (dopo un’estate di polemiche), anche Mara Venier sta ricaricando le batterie in famiglia. Per lei quest’anno niente vacanze esotiche o resort da favola: la conduttrice veneta stavolta ha deciso di trascorrere Ferragosto a Fregene, una località a pochi chilometri da Roma. Una scelta in controtendenza rispetto alle mete solitamente preferite dai vip, dovuta anche alle necessità del marito Nicola, che da diversi mesi è alle prese con problemi di salute abbastanza seri.

Chiara Ferragni a Ibiza con Tronchetti Provera (e l’amica di sempre)

Naturalmente, anche Chiara Ferragni si sta godendo questi giorni al mare. L’influencer milanese si trova a Ibiza, una delle sue mete vacanziere del cuore, dove secondo alcuni rumors avrebbe incontrato Giovanni Tronchetti Provera, con il quale sarebbe in atto un ritorno di fiamma dopo la separazione di qualche mese fa. Insieme a Chiara, però, c’è anche Francesca Oniga, una delle sue ‘amiche di sempre’. La Ferragni proprio stamattina ha pubblicato una storia Instagram volta a celebrare la loro amicizia, scrivendo: "Quarta estate a Ibizia insieme", e accompagnando la frase a una foto abbracciata all’amica.

Bianca Guaccero e Pernice, Ferragosto d’amore a Palermo

Tra le vip in viaggio a Ferragosto c’è anche Bianca Guaccero, che dopo aver trascorso qualche settimana nella sua Puglia è volata in Sicilia insieme al suo compagno Giovanni Pernice. La coppia attualmente è a Palermo, una città che ha conquistato il cuore (e il palato) della conduttrice Rai, che ha postato un carosello di scatti tra cui diverse bontà della cucina locale – accompagnati da un commento: "Sicilia bedda, si ‘na meravigghia! E quanto si mangia bene qui? Come potete vedere non resisto affatto"

