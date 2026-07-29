Chiara Ferragni, vacanze sul lago di Como col fidanzato José Hernandez, poi il gesto del figlio Leone che la commuove Una parentesi di serenità insieme ai figli e al nuovo compagno viene accompagnata, poche ore dopo, da un omaggio carico di emozione alla cagnolina Matilda.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo mesi segnati da cambiamenti importanti nella sua vita privata e professionale, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato un po’ di tranquillità concedendosi una breve pausa sul Lago di Como. L’imprenditrice digitale ha scelto uno degli angoli più esclusivi della zona per trascorrere alcuni giorni insieme ai figli Leone e Vittoria e al compagno José Hernandez, condividendo con i propri follower scorci suggestivi, momenti di relax e immagini che raccontano un’atmosfera decisamente più distesa. Eppure, nel giro di poche ore, alle fotografie della vacanza si è affiancato anche un contenuto molto più intimo, capace di emozionare chi la segue da tempo.

Chiara Ferragni e la pausa sul Lago di Como prima delle vacanze

Per questa breve fuga, Chiara Ferragni ha scelto il Passalacqua di Moltrasio, albergo affacciato sul Lago di Como e considerato tra le strutture più prestigiose della zona. Attraverso alcune fotografie e diverse storie pubblicate su Instagram, ha mostrato alcuni angoli della struttura, i panorami sul lago e alcuni momenti trascorsi insieme ai figli e a José Hernandez, lasciando intendere che si tratti soltanto di una tappa prima della partenza per le vacanze estive vere e proprie. Pur senza soffermarsi troppo sulla propria sfera privata, la presenza del nuovo compagno conferma come Ferragni stia proseguendo il suo percorso personale, cercando un nuovo equilibrio dopo la fine del matrimonio con Fedez.

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Il ricordo di Matilda attraverso il disegno di Leone

Se la mattinata era stata dedicata ai paesaggi del Lago di Como, il giorno dopo l’imprenditrice ha scelto di condividere un ricordo molto più personale. Ricorreva infatti il terzo anniversario della scomparsa di Matilda, la bulldog francese che per oltre tredici anni è stata una presenza costante nella sua vita e in quella della sua famiglia. Per l’occasione Chiara Ferragni ha pubblicato un’immagine del disegno realizzato dal piccolo Leone, nel quale la cagnolina compare seduta su una nuvola con un’aureola sopra la testa, come se continuasse a vegliare su tutti loro. Ad accompagnare il disegno è arrivato anche un messaggio che ha colpito molti utenti: "Tre anni fa, proprio oggi, abbiamo perso la mia amata Matilda e questa mattina Leo l’ha disegnata nel nostro disegno di famiglia: sempre lì a proteggerci dalla sua piccola nuvola. Ti vogliamo tanto bene e ci manchi tantissimo".

Matilda ha rappresentato una figura importante nella vita di Chiara Ferragni, accompagnandola ben prima della nascita dei figli e restando al suo fianco durante alcuni dei momenti più significativi della sua crescita personale e professionale. Anche Leone e Vittoria sono cresciuti insieme a lei, sviluppando quel rapporto speciale che spesso nasce tra i bambini e gli animali domestici. Il disegno del primogenito dimostra come quel ricordo sia rimasto vivo all’interno della famiglia, trasformando un anniversario doloroso in un momento di affetto condiviso. Così, tra gli scorci del Lago di Como e un pensiero rivolto a chi non c’è più, Chiara Ferragni ha raccontato due facce della stessa estate. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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