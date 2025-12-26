Chiara Ferragni, crisi con Tronchetti Provera”: il viaggio in Colombia da sola scatena il gossip Chiara Ferragni vola a Medellín senza Tronchetti Provera e senza figli: il viaggio in solitaria riaccende le voci di crisi e fa discutere il web.

Un viaggio improvviso, una partenza in solitaria e nessuna spiegazione ufficiale: tanto basta per riaccendere il gossip. Chiara Ferragni è volata in Colombia, precisamente a Medellín, senza i figli e senza Giovanni Tronchetti Provera. Le immagini dell’imprenditrice digitale all’aeroporto hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando ipotesi e supposizioni sulla sua vita privata. Crisi di coppia o semplice voglia di staccare?

Chiara Ferragni vola a Medellín da sola: cosa sappiamo del viaggio

A far scattare il chiacchiericcio è stato un video esclusivo diffuso da Leggo, che mostra Chiara Ferragni all’aeroporto di Madrid mentre si imbarca su un volo diretto a Medellín, in Colombia. Un dettaglio ha catturato subito l’attenzione: Chiara viaggia da sola. Con lei non ci sono i figli Leone e Vittoria, attualmente con l’ex marito Fedez, ma nemmeno Giovanni Tronchetti Provera, con cui l’influencer è legata da tempo.

La coppia, notoriamente molto riservata, non si mostra insieme da settimane e questo silenzio social non è passato inosservato. Da qui le prime ipotesi: c’è chi parla apertamente di crisi, chi di una distanza momentanea e chi, più cautamente, di una scelta privata lontana da qualsiasi tensione sentimentale. Al momento, però, non esistono conferme ufficiali e tutto resta nel campo delle indiscrezioni.

Look casual, messaggi positivi e ipotesi di crisi di coppia

Nel video girato in aeroporto, Chiara Ferragni appare rilassata e in versione travel-comfort. Indossa una felpa grigio chiaro del suo brand con la scritta "It’s gonna be incredible", jeans, capelli sciolti e un make-up leggero. Un look semplice, quasi minimal, che molti hanno letto come il simbolo di una ricerca di normalità in un periodo tutt’altro che facile.

Il messaggio stampato sulla felpa non è passato inosservato: per alcuni è un segnale di ottimismo, per altri una dichiarazione d’intenti. Intanto, il gossip si divide. C’è chi interpreta la partenza in solitaria — nonostante la presenza in Colombia della sorella Valentina con il fidanzato — come un possibile segnale di raffreddamento nel rapporto con Tronchetti Provera. Altri, invece, vedono nel viaggio un bisogno personale di staccare la spina dopo settimane intense, segnate anche dalle recenti vicende giudiziarie che hanno riportato Chiara al centro dell’attenzione mediatica. Per ora, la certezza è una sola: il viaggio ha aggiunto un nuovo tassello, ancora tutto da decifrare, alla narrazione pubblica dell’imprenditrice digitale. Tra supposizioni, silenzi e curiosità, la storia resta aperta. E come spesso accade, saranno i prossimi giorni — o magari un post social — a chiarire se si tratta davvero di crisi o solo di una fuga rigenerante sotto il cielo della Colombia.

