Chiara Ferragni e Fedez, arriva la reunion tra ex: c'è anche la fidanzata di lui (incinta). Il retroscena sul confronto con Giulia La festa di Leone diventa il simbolo di una nuova serenità tra gli ex Ferragnez, con Giulia Honegger al fianco di Fedez.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Chiara Ferragni e Fedez si sono ritrovati per un’occasione speciale, mostrando un’inaspettata serenità e maturità emotiva. Il motivo del loro incontro è stato l’ottavo compleanno del loro primogenito Leone, che ha spento le candeline lo scorso 19 marzo. Alla festa, che si è svolta in un clima disteso e gioioso, era presente anche Giulia Honegger, la nuova compagna di Fedez, confermando così la possibilità di un futuro equilibrio familiare allargato.

Il ritrovo tra Chiara Ferragni e Fedez per il compleanno di Leone

Nonostante la separazione turbolenta, Chiara Ferragni e Fedez hanno dimostrato che l’amore per i figli può superare rancori e divergenze. Le foto pubblicate da Diva e Donna mostrano i due sorridenti accanto a Leone e alla sorellina Vittoria, insieme a nonno Franco, padre del cantante. La presenza di Giulia Honegger, incinta secondo le indiscrezioni, ha aggiunto un elemento di novità alla festa. "È in dolce attesa", scrive il magazine, e sembra che Chiara abbia accolto la notizia senza creare ostacoli, favorendo un clima sereno tra Leone, Vittoria e il futuro fratellino o sorellina.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le nuove storie dei Ferragnez e la presenza di Giulia Honegger

Dopo la separazione, Chiara Ferragni avrebbe iniziato una relazione con José Hernandez, manager colombiano, ma non lo ha portato al compleanno di Leone, mantenendo l’evento centrato sui figli. Fedez, invece, appare ormai stabilmente legato a Giulia Honegger. La giovane, presente al party, è diventata una presenza familiare accettata anche dall’ex moglie del rapper. Questo riavvicinamento segna un cambiamento significativo: la priorità è il benessere dei figli.

Un compleanno speciale per una famiglia allargata

La festa di Leone ha offerto momenti di condivisione autentica e gioiosa, lontana dai classici ritratti social. Fedez ha celebrato la torta con una statuina che riproduceva il festeggiato, sottolineando il legame con il figlio. Chiara, invece, ha dedicato a Leone parole commoventi sui social: "8 anni fa mi hai reso mamma, ti amo verso l’infinito e oltre". La scelta di festeggiare insieme con Giulia accanto a Fedez rappresenta un chiaro segnale di come sia possibile costruire una famiglia allargata serena, con i bambini al centro dell’attenzione. Diverso è stato invece il compleanno di Vittoria, cinque anni, festeggiata separatamente da Fedez, dimostrando come la gestione delle relazioni post-separazione avvenga con equilibrio e attenzione ai bisogni dei figli. Questo scenario mostra che, pur nelle diverse vite sentimentali, Chiara Ferragni e Fedez possono condividere momenti importanti, garantendo ai loro bambini un ambiente affettuoso e stabile.

Potrebbe interessarti anche