Fernanda Lessa: "Dovevo morire a 30 anni, mi ha salvata mio figlio che non c'è più" La modella e dj si è raccontata a cuore aperto parlando del periodo più buio della sua vita: "Con l’alcool lenivo soltanto la patologia".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

Una carriera stupenda iniziata come modella, quella di Fernanda Lessa, che da Rio De Janiero l’ha portata fino Milano ancora giovanissima, Paese dove ha trovato l’amore per ben due volte. Ma non è tutto oro quello che luccica, come ha raccontato la 48enne in una lunga intervista a cuore aperto al Corriere della Sera, dove ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita, soprattutto quelle più dolorose. Attualmente la dj vive in Portogallo da due anni, al fianco del marito, l’imprenditore Luca Zocchi, l’uomo con cui è convolata a nozze e che l’ha aiutata ad uscire dal suo periodo più buio, dove a farla da padrone erano l’alcolismo e i problemi psichiatrici.

Fernanda Lessa e il ricordo della dipendenza da alcol e del bipolarismo

Nel periodo più buio della sua vita, Fernanda Lessa ha trovato l’aiuto di suo marito Luca Zocchi: "È stato il mio salvatore. Senza di lui non ce l’avrei fatta", ha ricordato la modella al Corriere, parlando di quando faceva abuso di alcol e altre sostanze per riempire un vuoto dentro di lei, ma senza ancora sapere che dietro si nascondeva una patologia psichiatrica. "Quando lo fai, come facevo io – ha raccontato – riempi qualcosa, un vuoto oppure dei problemi psichiatrici":

Nel 2015 mi sono auto-internata in una clinica, avevo avuto una ricaduta. Non capivano il mio problema psichiatrico, riconducevano tutto all’alcolismo. Invece io sono completamente pazza (ride). Con Luca ho trovato dei terapeuti illuminati che hanno compreso che con l’alcool lenivo soltanto la patologia.

Le gravidanze vissute come un incubo e il dolore per il primo figlio morto

Mamma di due adolescenti, nate dall’amore con il tastierista dei Subsonica Davide Boosta Dileo, Fernanda Lessa ha ricordato anche le sue gravidanze, parlandone come un "incubo": "Il corpo che non ti appartiene più, gli ormoni, i capelli che cadono… ero sollevata quando era finita. Poi, dopo un mese, ho scoperto di essere di nuovo incinta. Hanno 11 mesi di differenza. Fortunatamente la seconda gravidanza l’ho presa con meno ansia. Con la prima avevo costantemente paura, ero sempre dal dottore".

Un periodo complicato che sicuramente ha origini dal grande dolore per la perdita del primo figlio Joaquìn, che oggi avrebbe 24 anni, e che Fernanda ricorda parlandone come il suo "angelo custode". Il piccolo era nato con una malformazione cardiaca che non gli diede scampo, la stessa che i medici riscontrarono nella modella. Grazie alla tragedia, quindi, Lessa scoprì di essere in pericolo di vita a sua volta e venne operata: "Il cardiologo mi ha detto che a 30 anni sarei sicuramente morta. Mio figlio mi ha salvata".

