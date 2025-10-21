Fedez, bordate alla ex Ferragni nel nuovo libro: “Gli amici di Chiara? Puzzavano tutti di marcio”
Il rapper ha pubblicato oggi un libro-confessione in cui racconta (tra le altre cose) il rapporto difficile con gli amici 'snob' dell'ex moglie. Ecco tutti i dettagli.
Il nuovo libro di Fedez, "L’acqua è più profonda di come sembra da sopra", è l’ennesima stoccata all’ex moglie Chiara Ferragni. Tra i racconti personali, i ricordi d’infanzia e la lotta complicata al tumore, nel volume emerge un ritratto poco lusinghiero della cerchia di amici dell’influencer. Un gruppo di persone della Milano ‘bene’ che Fedez, ora, ammette di aver sempre detestato. Fornendo dettagli inediti e stilettate che di sicuro non lasceranno indifferente la madre dei suoi figli. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Fedez, l’attacco agli amici di Chiara Ferragni nel nuovo libro
Fedez torna all’attacco, e lo fa con il nuovissimo libro-confessione edito da Mondadori e uscito nelle librerie oggi, martedì 21 ottobre. Tra i tanti temi personali toccati dal rapper, a emergere con forza è soprattutto il veleno indirizzato all’ex compagna Chiara Ferragni. O meglio, alla cerchia di amici della fashion blogger, che per forza di cose Fedez aveva dovuto frequentare nel corso della sua lunga relazione con Chiara.
"Le nostre differenze emergevano come iceberg pronte a far affondare la nave", scrive il rapper, "ho subito, per osmosi, le frequentazioni di mia moglie. Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì, di accettare l’architetto superfancy di Milano, quello della moda iperinserito e un’altra serie di figure insopportabili".
E ancora: "Una confezione bellissima. Ma dentro, per me, puzzavano tutti. Preferisco frequentare uno che vedi subito quanto fa schifo, piuttosto che un pacchetto stupendo di cui però a poco a poco ti accorgi che puzza di marcio. Meglio chi si presenta per quello che è, piuttosto che per quello che dovrebbe essere".
Il dettaglio sui colleghi ‘insopportabili’ di Chiara Ferragni
Più avanti nel libro, Fedez racconta delle sue serate tutt’altro che memorabili trascorse con gli amici di Chiara. E di cosa pensasse realmente, all’epoca, delle persone che lavoravano con l’ex moglie. "L’azienda di mia moglie io la vedevo come il Rotary Club", scrive, "e di conseguenza trattavo tutti come tratto gli snob. Ovvero peggio di come loro trattano gli altri. Trovavo tante cose patetiche. Oggi, se mi invitano a una cena parlo con la gente: sono una persona più o meno normale. All’epoca stavo tutto il tempo a fissare il cellulare. Non li guardavo nemmeno in faccia".
"Li trovavo insopportabilmente noiosi", conclude il rapper con astio, "convintissimi in modo immotivato. Dopo sette anni di pettegolezzi del mondo della moda – chi va a letto con chi, il designer che viene licenziato… – alla fine davvero non ne potevo più". E chissà cosa penserà Chiara di questo ritratto al vetriolo fornito dal padre dei suoi figli.
