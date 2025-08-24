Fedez vs Tony Effe: il dissing finisce in tribunale, l'indiscrezione Dopo un anno di scintille, provocazioni, frecciate e, rime infuocate, la lite tra Fedez e Tony Effe potrebbe finire in tribunale: secondo i rumors i due si sarebbero infatti denunciati a vicenda

La rivalità tra Fedez e Tony Effe sembra ormai giunta a un punto di non ritorno. Prima dichiarazioni reciproche non gradite, poi le frecciatine, le paparazzate maliziose, il botta e risposta a suon di rime al veleno e l’ultimo show di Fedez sul palco di Olbia che ha riacceso un fuoco mai spento. Ora i due rapper sarebbero passati alle carte bollate, denunciandosi a vicenda e schierando i rispettivi avvocati, come due rancorosi condomini qualunque.

Fedez e Tony Effe: dal dissing agli avvocati

A lanciare l’indiscrezione nel web gossipparo è stato Amedeo Venza che, come di consueto, per lanciare il nuovo gossip in rete, ha usato il suo profilo Instagram, scrivendo nelle sue stories: "«Due noti cantanti sarebbero in causa, uno ha denunciato l’altro e viceversa» e aggiungendo, come indicazione ai follower per poter risalire all’identità dei due soggetti coinvolti le iniziali dei nomi: T. e F. E davvero non si poteva, visto il contesto della lite permanente tra i due, pensare ad altri che a Tony Effe e Fedez. A fare i nomi per esteso, poco dopo, è stata un’altra nota esperta di gossip del mondo web, ovvero Deianira Marzano che, sul suo profilo Instagram ha pubblicato, come spesso fa, una indiscrezione arrivatale da fonte anonima, che praticamente confermava il rumor lanciato da Venza. Ha scritto infatti Marzano: «Gira voce che Fedez e Tony Effe si siano denunciati a vicenda. Non mi stupisco, non si sopportano.»

E in effetti, se la notizia fosse confermata, non si stupirebbe probabilmente nessuno, visto che ormai questa accanita lite pubblica, tra Fedez e Tony Effe dura da più di un anno, e i colpi che i due si sferrano a distanza, sono sempre più duri.

L’ultimo, dicevamo, è stato tirato da Fedez, sul palco di una manifestazione musicale a Olbia. Il rapper di Rozzano, in quell’occasione, ha stravolto le rime di un suo brano per lanciare frecciate, invettive, provocazioni e quant’altro, contro diversi suoi colleghi di successo, da Elodie ad Achille Lauro. E in tale pioggia di attacchi personali non poteva di certo mancare quello a Tony Effe con cui lo scambio di cortesie va avanti addirittura dal maggio del 2024.

Ad accendere il dissing fu Tony Effe che raccontò pubblicamente che Fedez avrebbe voluto collaborare con lui, collaborazione mai andata in porto. Parole che avevano provocato la reazione piccata di Fedez durante una diretta Twitch. Tutto finito in un, pur infuocato, botta e risposta? Ma manco per sogno!

Da lì in poi sono seguite: paparazzate maliziose con le rispettive ex, nuove dichiarazioni di fuoco e, soprattutto, un vero e proprio dissing con il botta e risposta che si è trasferito nelle rime avvelenate dei due rapper. Ed eccoci arrivati ai rumors di oggi: la lunga disfida tra Fedez e Tony Effe finirà davvero in tribunale?

