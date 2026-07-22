Fedez, svolta inattesa sulle cure ospedaliere: trasferito all’Humanitas di Rozzano, mistero sul cambio di struttura Dopo ore di apprensione e indiscrezioni, il rapper avrebbe lasciato il Fatebenefratelli per essere seguito nella struttura sanitaria punto di riferimento per la sua storia clinica.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il nuovo ricovero di Fedez continua a tenere alta l’attenzione dei fan e dell’opinione pubblica. Nelle ultime ore, infatti, sono emerse nuove informazioni sul percorso ospedaliero del rapper, che sarebbe stato trasferito dal Fatebenefratelli di Milano all’Humanitas di Rozzano, comune alle porte del capoluogo lombardo dove l’artista è cresciuto e che rappresenta da tempo uno dei luoghi più importanti della sua storia personale e sanitaria. Secondo quanto trapelato, il trasferimento sarebbe avvenuto nel pomeriggio del 21 luglio, dopo una prima fase di accertamenti eseguiti presso il Fatebenefratelli, dove il cantante era arrivato in ambulanza nella serata precedente.

Il ricovero di Fedez e i primi controlli al Fatebenefratelli

Le prime notizie parlano di dolori addominali che avrebbero reso necessario l’intervento dei sanitari e il successivo trasporto in ospedale. Una volta arrivato al Fatebenefratelli, Fedez sarebbe stato preso in carico dal personale medico e sottoposto a una serie di controlli diagnostici per comprendere l’origine del malessere. Tra le ipotesi emerse nelle ultime ore vi sarebbe la riapertura di una vecchia ulcera con sanguinamento, una problematica che il rapper avrebbe già affrontato in passato e che potrebbe essere stata favorita dall’assunzione di farmaci antinfiammatori. Al momento, tuttavia, non sono arrivate comunicazioni ufficiali che confermino nel dettaglio la natura del problema. Ciò che filtra dagli ambienti ospedalieri è che il quadro clinico non sarebbe stato giudicato particolarmente allarmante, pur richiedendo ulteriori approfondimenti e un monitoraggio costante.

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Il trasferimento all’Humanitas di Rozzano

Dopo le prime verifiche, i medici avrebbero deciso di trasferire l’artista all’Humanitas di Rozzano, struttura che negli anni è diventata un importante riferimento per il suo percorso sanitario. Stando alle ricostruzioni diffuse da diverse fonti, il trasferimento sarebbe avvenuto poco prima delle 14.00 e l’ingresso nella nuova struttura sarebbe stato organizzato attraverso un accesso secondario, una scelta che avrebbe consentito di evitare la presenza di curiosi e fotografi all’esterno dell’ospedale. Il passaggio all’Humanitas non sarebbe legato a un aggravamento delle condizioni, ma piuttosto alla volontà di proseguire gli accertamenti e l’eventuale percorso terapeutico in una struttura già ben informata sul complesso quadro clinico del cantante.

Una storia clinica già segnata da momenti difficili

Per Fedez non si tratta purtroppo della prima esperienza ospedaliera degli ultimi anni. Nel 2023 era stato ricoverato d’urgenza a causa di un’emorragia provocata da ulcere sanguinanti, situazione che aveva richiesto anche un intervento chirurgico. Un episodio analogo si era poi verificato nel 2024, quando una nuova emorragia aveva reso necessario un ulteriore ricovero. Questi problemi si inseriscono in un percorso di salute particolarmente delicato, iniziato nel 2022 con l’operazione per l’asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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