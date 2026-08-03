Fedez svela il vero motivo della rottura con Pio e Amedeo, c'entra il tumore: "Non mi sono offeso per le battute" Il rapper è tornato a parlare della fine dell'amicizia con il celebre duo comico, spiegando che all'origine della frattura non ci sarebbero le frecciatine.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Per diverso tempo Fedez e Pio e Amedeo sono stati legati da un rapporto di grande cordialità, tanto da condividere anche momenti televisivi e privati, come dimostrava la loro partecipazione a una puntata di Emigratis, registrata anche nella casa di Chiara Ferragni a Los Angeles. Poi, però, qualcosa si è incrinato e, dopo il botta e risposta nato nel 2021, il loro rapporto non è più tornato quello di un tempo. A distanza di anni, il rapper ha deciso di chiarire quale sia stato, secondo lui, il vero motivo della rottura.

Fedez parla della rottura con Pio e Amedeo: non sono state le battute a rompere il rapporto

Ospite del podcast Tavolo Parcheggio, condotto da Gianmarco Zagato e Nicole Pallado, Fedez ha affrontato senza giri di parole l’argomento, smentendo una versione dei fatti che, a suo dire, continua a essere raccontata.

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Il cantante ha infatti precisato che le provocazioni e le battute del duo non sarebbero mai state il motivo della fine della loro amicizia. "Posso parlarne, che me ne frega. No, non siamo in buoni rapporti. Eravamo molto amici, poi il fatto che loro abbiano un personaggio e abbiano iniziato a insultarmi mi sta anche bene. Però è successa una cosa brutta… Loro fanno finta di nulla e non la dicono quando vanno nei podcast". Il rapper ha quindi spiegato che la questione che lo ha realmente ferito riguarderebbe il comportamento di un familiare di uno dei due comici, episodio che, a suo avviso, sarebbe stato sistematicamente ignorato quando si è parlato pubblicamente della vicenda.

Il riferimento al periodo della malattia di Fedez

Entrando nel dettaglio, Fedez ha raccontato che, mentre si trovava in ospedale per l’intervento legato al tumore, il fratello di uno tra Pio e Amedeo avrebbe pubblicato un post dai toni offensivi nei suoi confronti, un gesto che il cantante non è mai riuscito a superare: "Il punto è che il fratello di uno dei due, quando mi sono ammalato di tumore, ha pubblicato un post molto brutto dove mi insultava mentre mi stavano operando. E questa cosa non l’ho trovata piacevole. Però loro vanno in giro a dire che io mi sono offeso perché hanno fatto le battute. Non mi sono offeso per quello. Me ne frega nulla." Parole che, secondo il rapper, chiariscono definitivamente la sua posizione e spiegano perché il rapporto con i due comici si sia interrotto.

Del resto, già in una precedente intervista rilasciata allo youtuber Gabriele Vagnato, Fedez aveva accennato allo stesso episodio, raccontando: "Fece un post molto brutto sul fatto che io avessi un tumore quasi sostenendo che io me lo fossi inventato. Quella è stata una roba molto spiacevole".

Anche Selvaggia Lucarelli finisce nella vicenda

La vicenda è tornata indirettamente d’attualità anche alcuni mesi fa durante Stanno Tutti Invitati, quando Pio e Amedeo hanno ospitato Selvaggia Lucarelli. Nel corso della conversazione, i due hanno scherzato sul fatto che, nonostante le divergenze del passato, ci fosse una persona capace di accomunarli: proprio Fedez. I comici hanno ironizzato definendolo il "Clemente Mastella del jet set", mentre la giornalista lo ha descritto come "egotico, opportunista e accentratore", aggiungendo poi con tono scherzoso: "Ok, la prossima volta che vorrò scrivere male di voi penserò a Fedez, lui ci unisce tanto, vero? Non so dirvi se siamo diventati amici, ma un pochettino mi avete sciolta. Mi sento più dolce, come un pandoro". Le ultime dichiarazioni del rapper, però, riportano l’attenzione su una versione dei fatti molto diversa da quella che, negli anni, era circolata pubblicamente. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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