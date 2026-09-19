Fedez pubblica la battuta eliminata da Roast in Peace su Selvaggia Lucarelli, e lui risponde a tono: "Ha chi scrive per lui" Fedez ha deciso di mostrare sui social alcune delle battute escluse dal montaggio della seconda stagione di Roast in Peace, ma Lucarelli l'ha presa fin troppo bene.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La seconda stagione di Roast in Peace ha riportato Fedez al centro di una serata in cui il rapper è stato bersagliato senza troppi riguardi dai comici presenti, tra riferimenti alla sua vita privata, vicende giudiziarie e momenti particolarmente delicati della sua storia recente. Alla fine, però, anche Fedez ha avuto la possibilità di restituire i colpi ricevuti, e tra le sue vittime designate c’era inevitabilmente Selvaggia Lucarelli. Il problema è che alcune delle sue battute non sono finite nella versione pubblicata su Prime Video.

Le battute di Fedez eliminate dal montaggio di Roast In Peace

Fedez aveva evidentemente previsto la possibilità che qualcosa potesse essere eliminato. Durante la conferenza stampa aveva infatti chiesto direttamente a Michela Giraud se la sua risposta fosse stata mantenuta integralmente: "Volevo domandarti una cosa. Tu sai se hanno tagliato qualcosa dalla mia risposta? Io sono felice se c’è tutto". La comica lo aveva rassicurato: "No, mi risulta che non abbiano tagliato nulla. Temi che sia stato tolto qualcosa? C’è tutto, stai tranquillo". A quanto pare, però, qualche taglio c’è stato davvero. Il cantante ha quindi deciso di pubblicare sui social due delle battute rimaste fuori, spiegando: "Le mie battute preferite tagliate per esigenze di montaggio". Una era dedicata a Jeff Bezos, mentre l’altra chiamava direttamente in causa Selvaggia Lucarelli.

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La stoccata a Selvaggia Lucarelli

Una delle gag escluse riguardava possibili ospiti per una futura stagione del programma e partiva da Marco Cappato: "Questa è terribile. Volevo suggerirvi degli ospiti per la prossima stagione. Per esempio, Marco Cappato. Sarebbe bello invitare chi si prodiga per il fine vita assistito, anche se sembrerebbe una puntata già vista, dato che avete già avuto Selvaggia Lucarelli". Una battuta costruita sul riferimento al tema del fine vita e sulla partecipazione della giornalista al programma, che Fedez ha scelto di recuperare e mostrare comunque al pubblico, proprio dopo aver scoperto che non era stata inserita nell’episodio.

La risposta di Selvaggia Lucarelli

La replica di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere e, con un intervento sui social, ha ribaltato completamente il meccanismo del roast. Secondo la giornalista, la motivazione delle "esigenze di montaggio" sarebbe stata soltanto un modo per evitare di spiegare a Fedez il vero motivo dell’esclusione: "Gli hanno detto "esigenze di montaggio" per non confessargli la verità: purtroppo il battutone che pensava di fare su di me non funzionava perché era scritto semplicemente male".

Lucarelli ha poi sostenuto che la battuta avrebbe creato confusione persino tra alcune delle persone presenti alla registrazione, aggiungendo: "E premette pure come i guitti, ‘questa è terribile’. Ho chiesto a più persone e nessuno ha capito bene, la spiegazione più diffusa è: forse dice che si è suicidato il programma (persino un comico che era lì)".

La giornalista ha concluso il suo intervento con un’altra frecciata: "Perciò la battuta non funziona. Morale: il cucciolo poteva chiedere a me, gliela costruivo meglio". Il botta e risposta, quindi, è proseguito anche fuori da Roast in Peace, con Fedez che ha recuperato una battuta scartata e Lucarelli che ha scelto di rispondere giudicandone apertamente la resa. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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