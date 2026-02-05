Luca Jurman, il coach di Fedez a Sanremo sbotta su autotune e polemiche: “Gli insegno l’arte del canto” L’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi ha raccontato la nascita della collaborazione con il rapper (criticato in passato) in vista del Festival di Conti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Fedez torna a Sanremo e, ad affiancarlo, sul palco ci sarà Marco Masini. Dietro le quinte, invece, il rapper ha deciso di affidarsi a Luca Jurman. Come trapelato sui social pochi giorni fa, infatti, l’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi sarà il vocal coach personale di Fedez, già dato tra i favoriti per la vittoria della 76esima edizione del Festival della canzone italiana. La notizia, ovviamente, ha fatto discutere e non poco; ecco perché lo stesso Jurman ha deciso di spiegare la nascita di questa collaborazione e rispondere alle critiche. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Sanremo 2026, Luca Jurman su autotune e Fedez: la risposta

Manca poco più di due settimane al via di Sanremo 2026 e al debutto di Fedez sul palco del teatro Ariston, dove il rapper tornerà (con Marco Masini) dopo il quarto posto dello scorso anno. Per l’occasione – come detto – l’ex marito di Chiara Ferragni ha scelto di prepararsi contando sull’aiuto di Luca Jurman. In vista del Festival, il vocal coach sta affiancando Fedez, personaggio duramente criticato in passato. "Dopo tante lotte… si cerca un piano d’incontro!" ha spiegato lo stesso Jurman sui social, dove ha pubblicato un post proprio per raccontare tutti i dettagli di questa collaborazione col rapper che ha fatto tanto discutere. "Rispondo qui a tutti per ciò che sta succedendo con Fedez! Così non ci saranno ‘manipolazioni’ sul perché e nessuno correrà il rschio di cadere in ‘errori" di comprensione, tipo… trovare il nero dove il nero non c’è!" ha esordito l’ex insegnante di canto di Amici di Maria De Filippi.

"Il motivo per cui rispondo all’aiuto è per insegnare ad evitarlo (l’uso dell’autotune), o almeno farlo diventare davvero una scelta e non una necessità per nascondere i problemi! Mi sembra chiaro!" ha spiegato Luca Jurman riguardo le ‘lezioni’ a Fedez per prepararsi al Festival di Sanremo 2026, dove – a quanto pare – il rapper non utilizzerà l’autotune come accaduto in passato: "Perché scegliere di usarlo (benché io non sia mai d’accordo nel farlo) come qualcuno dice di volerlo fare per effetto è differente dal coprire le proprie ‘magagne’"

Il rapporto con Fedez e i complimenti di Jurman

"Il tempo è davvero poco, forse questa scommessa almeno arriverà a trasferire l’amore per imparare la bellezza del cantare" ha proseguito Jurman nel suo ‘sfogo’ su Instagram, aggiungendo: "Quando un rapper che ha un peso per i fatti suoi, che avrebbe potuto fregarsene e continuare come sempre ha fatto, chiede in modo umile di studiare per migliorare… sarebbe anti-etico non insegnargli l’arte del canto, specialmente dopo averlo io criticato in modo pesante per anni, come appunto ho sempre fatto". Dopo le numerose polemiche passate, dunque, Luca Jurman ha deciso di seppellire l’ascia di guerra e unirsi a Fedez in questa avventura verso Sanremo: "Almeno proviamoci, anche se il tempo è tiranno! Grazie a tutti quelli che capiranno che le vittorie arrivano con chi poi cerca e trova le soluzioni (…) Il cambiamento nella musica di oggi può avvenire solo avvicinando le culture e studiando".

