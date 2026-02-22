Fedez e la valigia per Sanremo, il pensiero intimo sul suo Festival più duro: “Tutto sembrava sfuggiva”
Con un lungo messaggio social il rapper dà l'appuntamento ai fan per il prossimo Festival, ricordando la complicata situazione e il successo inaspettato dell'anno scorso
A poche ore dall’inizio di Sanremo 2026 che partirà alle 21 di martedì 24 febbraio, le strategie promozionali dei 30 artisti partecipanti si stanno dispiegando. Ognuno trova il suo modo per proiettarsi al centro della ribalta. Fedez, per esempio, decide di mettere mano al suo canale social e di lanciare un messaggio intriso delle vibes che spesso ha proposto al suo pubblico: riflessione, introspezione e, diciamolo pure, drama.
Fedez, sui social il ricordo del Sanremo più complicato (finito con un successo)
Il rapper, pubblicando un carosello che vede i due figli Leone e Vittoria ormai grandicelli che ascoltano il papà mentre prova, si lascia andare a una lunga riflessione ricordando la situazione complicata che l’anno scorso ha fatto da sfondo alla sua partecipazione al Festival di Sanremo che, comunque, andò molto bene: "L’anno scorso, prima di salire sul palco di Sanremo, ripetevo sempre una frase: «Sapete cosa succederà? Quello che deve succedere.»" scrive il rapper su Instagram.
"In quel momento tutto sembrava sfuggirmi di mano", spiega riferendosi alle indiscrezioni lanciate da Fabrizio Corona sul suo matrimonio, sull’amore mai spento per Angelica Montini e su tutto il momento difficile che ne è derivato. "ma quelle parole mi ricordavano una verità semplice e liberatoria: non tutto è sotto il nostro controllo e non ha senso tormentarsi per ciò che ci sfugge. Avevo le mie parole e la mia musica. Solo quelle. E bastavano".
E quel Sanremo, arrivato nel bel mezzo di una tempesta personale, segnò un inaspettato ritrovato successo per Fedez che infatti ricorda: "Quel viaggio, partito con i peggiori presupposti, si è trasformato in una delle esperienze più belle e cariche di senso della mia vita. Perché a volte il viaggio conta infinitamente di più della meta. E alla fine non sappiamo mai, sul momento, cosa sia davvero "bene" o "male" per noi".
"I periodi più duri, più incasinati, più spaventosi sono spesso quelli che, col tempo, diventano i ricordi più preziosi", aggiunge, per poi passare dal passato al presente e guardare avanti, a Sanremo 2026
"Esattamente un anno dopo, eccomi di nuovo qui. Valigia pronta e la stessa frase che mi ronza in testa. Senza quel periodo di buio non sarebbe mai nata Battito E senza Battito non sarebbe nata la canzone che mi sta riportando a Sanremo. Anche questa volta non so cosa succederà. Ma non vedo l’ora che succeda. Ci vediamo sul palco dell’Ariston". Una strategia promozionale tutta volta al coinvolgimento emotivo dei fan che di certo seguiranno questo nuovo Festival di Fedez il quale, in coppia con Marco Masini, è dato tra i favoritissimi dei bookmakers per la vittoria finale.
