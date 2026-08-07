Fedez, il concerto col rapper a rischio: sul palco salgono i The Kolors e Big Mama per salvare la serata. Quando e dove si farà Dopo il forfait di Fedez per i problemi di salute, il concerto di Ferragosto ad Avellino è riuscito a trovare una soluzione in tempi record, puntando su due grandi nomi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo giorni di incertezza e trattative portate avanti con il tempo che correva verso Ferragosto, il concerto del 16 agosto ad Avellino si farà regolarmente e avrà come protagonisti i The Kolors e Big Mama, chiamati a raccogliere un’eredità tutt’altro che semplice dopo la rinuncia di Fedez. Il rapper, infatti, è stato costretto ad annullare gli impegni live in seguito ai recenti problemi di salute, lasciando scoperto uno degli eventi più attesi dell’estate. Una situazione che aveva fatto temere persino la cancellazione della serata, prima della svolta arrivata nelle ultime ore.

La rinuncia di Fedez: una corsa contro il tempo per il sostituto

La ricerca di un sostituto si è rivelata molto più complicata del previsto. Trovare, in pieno agosto, un artista capace di richiamare migliaia di spettatori e contemporaneamente rispettare il budget a disposizione sembrava un’impresa quasi impossibile. Eppure, dopo giorni di contatti e negoziazioni, la scelta è ricaduta sui The Kolors, una delle band italiane che negli ultimi anni ha collezionato il maggior numero di successi radiofonici, e alla cantante nostrana Big Mama, riuscendo così a garantire la continuità dell’evento. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, il gruppo rappresenterà il momento centrale della serata, che manterrà comunque una formula ricca di ospiti e artisti provenienti dal territorio.

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Le parole dell’assessore

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore agli Eventi Luca Cipriano, che ha spiegato il lavoro svolto per evitare l’annullamento della manifestazione: "Abbiamo lavorato senza sosta negli ultimi giorni per consentire lo svolgimento di un appuntamento con la tradizione, tanto caro agli avellinesi. Oltre ai The Kolors, che saranno la punta di diamante della serata, sono felice di aver potuto conservare un palcoscenico così importante per artisti di origini irpine: da Joseph a Frada, cantanti molto giovani, a Big Mama, che si esibisce per la prima volta in città, fino a Tsunami. Con il sindaco e tutta l’Amministrazione abbiamo profuso il massimo impegno per portare a compimento il concerto. Sarà una serata indimenticabile, ciliegina sulla torta di un cartellone estivo che sta animando ogni sera Avellino, raccogliendo l’interesse di un pubblico sempre più ampio e variegato".

I The Kolors continuano a collezionare successi

Per i The Kolors si tratta dell’ennesima tappa di un’estate ricca di concerti e sold out. Il trio formato da Stash, Alex Fiordispino e Dario Iaculli continua infatti a essere tra le realtà musicali più richieste del panorama italiano. Dopo la vittoria ad Amici nel 2015, la band ha costruito una carriera costellata di hit, fino ad arrivare all’enorme successo di Italodisco, certificata con quattro dischi di platino, senza dimenticare brani come Tu con chi fai l’amore, Pronto come va e il più recente Rolling Stones. Per il pubblico locale si tratta anche di un ritorno gradito, visto che il gruppo aveva già registrato un grande successo durante l’esibizione del 2022.

Una serata ricca di musica con Big Mama

Il concerto non vedrà soltanto la presenza dei The Kolors. Sul palco saliranno come anticipato anche BigMama, per la prima volta protagonista di un’esibizione nella sua provincia, oltre agli artisti Joseph, Frada e O’ Tsunami, che apriranno lo spettacolo. Quest’ultimo si è fatto conoscere grazie alla partecipazione a Nuova Scena, mentre Joseph e Frada rappresentano due delle giovani promesse della scena pop urban campana. La rinuncia di Fedez aveva inevitabilmente alimentato dubbi e polemiche sull’organizzazione dell’evento, ma la scelta di affidare la serata ai The Kolors permette ora di salvare un appuntamento molto sentito dal pubblico.. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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