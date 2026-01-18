Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Fedez pronto a schierarsi in politica per il referendum

Fedez sarebbe il nome forte a sorpresa che la destra è pronta a schierare nella campagna per il referendum della giustizia.

Thomas Cardinali

Thomas Cardinali

Giornalista

Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Fedez
RaiPlay

Il nome di Fedez sarebbe tra quelli valutati dal comitato promotore del Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, in programma il 22 e 23 marzo. A raccontarlo è Il Fatto Quotidiano, che ricostruisce il lavoro in corso dietro le quinte di una campagna referendaria che, per sua natura, fatica a scaldare l’opinione pubblica e a mobilitare un elettorato tradizionalmente poco incline a partecipare a questo tipo di consultazioni.

Proprio per questo, come avvenuto sul fronte del No – che ha già coinvolto attori, scrittori e accademici – anche il campo favorevole alla riforma della giustizia voluta dall’esecutivo sta cercando volti noti capaci di dare maggiore visibilità al messaggio, soprattutto sui social network. La strategia digitale sarebbe affidata a Pietro Dettori, ex spin doctor del Movimento 5 Stelle, mentre la ricerca di testimonial risponde all’esigenza di rendere più incisiva una campagna che rischia altrimenti di rimanere confinata agli addetti ai lavori.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La possibile scelta di Fedez non sarebbe casuale. Da un lato peserebbero le vicende giudiziarie e mediatiche che lo hanno coinvolto negli ultimi anni, dall’altro un progressivo riavvicinamento – o quantomeno un disgelo – nei rapporti con settori del centrodestra. In particolare con Forza Italia, dove i contatti si sarebbero intensificati dopo la partecipazione del rapper, lo scorso giugno, al congresso dei giovani azzurri. Un passaggio non secondario per un artista che in passato aveva attaccato duramente Silvio Berlusconi e che, in una fase precedente della sua carriera, aveva persino strizzato l’occhio al grillismo.

Fedez i rapporti diventati buoni con la politica

Emblematico, in questo senso, il rapporto con Maurizio Gasparri, un tempo tra i suoi critici più accesi e poi ospite del podcast condotto da Fedez insieme a Luis Sal. Diverso, invece, il clima con la Lega e con Matteo Salvini, con cui negli anni non sono mancati scontri anche molto duri, salvo una tregua umana raccontata dallo stesso rapper nella sua autobiografia, quando ha ricordato la vicinanza del leader leghista durante la malattia.

Più freddi restano i rapporti con Fratelli d’Italia, soprattutto dopo l’episodio avvenuto durante Festival di Sanremo 2023, quando Fedez strappò in diretta una foto di Galeazzo Bignami travestito da nazista, scatenando polemiche durissime.

Sul merito della riforma Nordio e del quesito referendario, Fedez non ha mai espresso posizioni particolarmente strutturate. Tuttavia, in passato ha preso le distanze da alcune battaglie del primo Movimento 5 Stelle, soprattutto sul tema delle intercettazioni e del ruolo dei media nei processi. Parole che oggi vengono lette come il segnale di una maturazione, se non di un vero cambio di prospettiva. Alla domanda se accetterà o meno di diventare un volto della campagna per il Sì del governo guidato da Giorgia Meloni, Fedez non ha confermato ma nemmeno smentito, limitandosi a una risposta evasiva: non ha nulla da dichiarare e non intende farlo per interposta persona. Un silenzio che, nel clima già acceso della vigilia referendaria, finisce comunque per alimentare il dibattito. Un Fedez dunque che potrebbe tornare al centro della scena contro i giudici, gli stessi che hanno assolto l’ex moglie Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata.

Potrebbe interessarti anche

Fedez

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini nell'occhio del ciclone: non era mai successo prima

Una foto scattata lontano dagli altri Big scatena il caso Sanremo 2026: Fedez e Marc...
Fedez e Marco Masini - Sanremo 2026

Sanremo 2026, parlano i favoriti (con spoiler testi): Fedez come Nietzsche, la dedica di Tommaso Paradiso e il caos di Arisa

I ‘Big’ in gara della 76esima edizione del Festival della canzone italiana hanno sve...
Carlo Conti

FantaSanremo al via: iscrizioni aperte e svelate tutte le cifre (con sorpresa Fedez). Come si gioca

Oggi mercoledì 7 gennaio inizia ufficialmente il fantasy game del Festival della can...
Fabio Rovazzi

Fabio Rovazzi: la fidanzata Lucia, il figlio desiderato e la lite con Fedez e Orietta Berti

Dalla nuova fidanzata al sogno di diventare padre, passando per la rottura con Fedez...
Fedez era d'accordo con Carlo Conti per Sanremo 2026

Sanremo, Fedez sapeva di essere nel cast prima dell'annuncio di Conti? Il finto stupore e la gaffe

Se l’è lasciato sfuggire lo youtuber Ale Della Giusta a Supernova. Spiegata così anc...
Carlo Conti

Chi vince Sanremo 2026, quote ribaltate: spunta un rivale (imprevisto) per Tommaso Paradiso e Fedez

I bookmaker inseriscono un nuovo favorito nella lista dei papabili vincitori del Fes...
Chiara Ferragni

Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez: "È scappato", sul Pandoro Gate: "Hanno provato piacere nel vedermi crollare"

Dopo due anni di riserbo, l’imprenditrice digitale sceglie un settimanale francese p...
Chiara Ferragni

Chiara Ferragni rinasce in Colombia tra party e rap: il suo viaggio speciale (con un nuovo amore?)

L’influencer ha passato un Capodanno all’insegna del divertimento documentando tutto...
Mostro di Firenze, spunta un documento inedito di una suora sul caso del Mostro di Firenze

Mostro di Firenze, dopo la serie Netflix arriva la svolta choc: una suora custodirebbe segreti inediti

Un foglio dattiloscritto degli anni ’70, consegnato a Fedez da un’ex suora, riapre i...

Personaggi

Anita Mazzotta

Anita Mazzotta
Plasma

Plasma
Rosa Chemical

Rosa Chemical
Baby Gang

Baby Gang

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963