"Come hai fatto a lasciarla?", Fedez rompe il silenzio su Chiara Ferragni. L'ex coppia (di nuovo) al centro del gossip Fedez torna a parlare della sua separazione da Chiara Ferragni, svelando nuovi retroscena sul loro rapporto

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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I Ferragnez, una favola ormai terminata e che ha tenuto incollati migliaia di italiani sulle pagine più importanti di gossip. Prima l’inizio di una storia d’amore, poi il matrimonio, la nascita dei due figli, il racconto social di una quotidianità che è sempre piaciuta al pubblico e che è stata documentata giorno dopo giorno. Alla fine, la separazione e il divorzio. Un capitolo chiuso definitivamente che ha portato entrambi a prendere due strade differenti.

Sono ormai trascorsi alcuni anni da quando Chiara Ferragni e Fedez si sono detti definitivamente addio, mettendo comunque al primo posto l’amore per i due figli Leone e Vittoria. Ancora oggi alcuni fan continuano però a domandarsi quale sia stato il vero motivo della loro separazione.

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Fedez parla di nuovo della separazione da Chiara Ferragni

Durante l’ultima puntata di Pulp Podcast, il podcast creato dallo stesso Fedez, è stato ospitato Chico Parlanti, l’attore affetto da sindrome di Down che è ormai diventato volto noto. Lui stesso ha infatti chiesto al rapper come abbia fatto a lasciare Chiara Ferragni. Fedez ha replicato con molta serenità, anche se non è entrato molto nei dettagli, e ha affermato la sua volontà di tenersi comunque distante dalle luci dei riflettori e dal gossip.

"Diciamo che si sono inanellate una serie di cose e a un certo punto è stato necessario dividersi", ha infatti risposto l’ex marito di Chiara, ribadendo in seguito che quella non è affatto stata una scelta facile per lui e che sono state diffuse delle ricostruzioni che non sono state affatto reali. "Molte cose che sono successe io non le ho neanche approfondite perché non credo che necessitassero di spiegazioni", ha infine concluso Fedez.

La nuova vita di Fedez e Chiara Ferragni oggi

Fedez ha anche parlato della fine del suo matrimonio nel libro che ha pubblicato nel 2025. "La rottura con Chiara arriva per una questione di tradimenti" – ha scritto – "Ho incontrato Angelica poco prima di sposarmi con Chiara. Era un sentimento forte, sì, qualcosa che ti prende il petto e ti fa sanguinare. Ma non è vero che l’ho chiamata cinque minuti prima di mettere l’anello". Lui stesso ha più volte ribadito di volere ancora molto bene all’ex moglie, soprattutto perché resta la mamma dei suoi figli: "Rimane una persona molto importante nella mia vita".

Entrambi hanno iniziato una nuova vita dopo la separazione. Fedez sta infatti per diventare papà per la terza volta, dato che la sua nuova compagna Giulia Honegger è in dolce attesa. Ferragni ha invece iniziato una relazione con l’imprenditore colombiano José Hernandez. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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