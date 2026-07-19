Fedez di nuovo papà, il commento (inaspettato) di Carlo Conti e la reazione di Chiara Ferragni. Il rapper al centro del gossip Fedez è diventato papà per la terza volta ed è diventato virale il commento di Carlo Conti. Chiara Ferragni ha invece reagito così

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

CONDIVIDI

Fedez ha conosciuto per la terza volta la gioia di diventare papà. Dopo la separazione da Chiara Ferragni, mamma dei suoi due primogeniti Leone e Vittoria, ha infatti iniziato una storia d’amore – riservatissima – con Giulia Honegger, da cui è nato ora il terzo figlio Edoardo Lupo. Una notizia che è stata vissuta lontana dalle luci dei riflettori e che è ora stata ufficializzata dallo stesso rapper, che sui social ha fatto sapere ai fan il lieto evento.

Fedez di nuovo papà e Carlo Conti commenta così

Il terzo figlio di Fedez è nato, rendendo il cantante padre per la terza volta dopo Leone e Vittoria, i due bambini venuti al mondo dal suo matrimonio – ormai terminato – con Chiara Ferragni. Fino all’ultimo momento, il rapper non ha reso noti la data di nascita o il sesso del bambino e, solo dopo la nascita, ha pubblicato su Instagram un post che lo ritrae felice insieme alla compagna Giulia Honegger e al nuovo arrivato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Una gioia così grande", ha scritto lui annunciando la nascita del piccolo. I fan hanno inoltre potuto vedere alcune foto scattate insieme alla neo mamma, che ha partorito all’Ospedale San Raffaele di Milano. Numerosi sono stati i messaggi scritti sotto al post. Oltre ai followers, anche i tanti personaggi del mondo dello spettacolo gli hanno fatto delle congratulazioni molto sentite. Simona Ventura ha ad esempio scritto "Congrats", mentre Carlo Conti – conduttore e direttore artistico dello scorso Festival di Sanremo, a cui ha partecipato Fedez insieme a Marco Masini – ha fatto riferimento proprio al brano portato all’Ariston e ha scritto "Bene Necessario".

La reazione di Chiara Ferragni dopo la nascita di Edoardo Lupo

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni – ex moglie di Fedez e mamma dei suoi due primogeniti Leone e Vittoria – non ha per il momento avuto alcuna reazione pubblica per la nascita del piccolo Edoardo Lupo. Da parte sua non ci sono infatti stati né commenti né like sotto il post di Fedez, ma le voci dicono che l’influencer abbia comunque fatto sentire la sua vicinanza a Giulia Honegger nel corso della gravidanza.

Secondo quanto scritto sul settimanale Oggi, Ferragni le avrebbe anche consigliato una brava ginecologa a cui affidarsi durante la dolce attesa, dandole il contatto. Un dettaglio che ha fatto subito pensare al fatto che le due donne abbiano ritrovato un equilibrio familiare, soprattutto per il bene dei rispettivi figli. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche