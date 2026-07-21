"L’ulcera si è formata là dove noi abbiamo cucito" – ha così spiegato il chirurgo di Fedez – "Allora c’era stata l’asportazione della maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino. Pur avendo eliminato diversi organi e visceri, viene ricostruita la continuità fra i vari segmenti dell’apparato digerente".

Il video di Fedez sereno con la famiglia poche ore prima del ricovero

Qualche ora prima del suo ricovero in ospedale, è apparso sui social un video di Fedez in compagnia della famiglia mentre guardava la finale dei Mondiali Spagna – Argentina. C’erano il piccolo Edoardo Lupo, nato da pochissimo e terzo figlio del rapper, e la sua compagna Giulia. I tre si sono mostrati come una famiglia felice e serena, mentre si godevano i loro primi momenti in tre.

Delle foto arrivate subito dopo l’annuncio del cantante, che ha appunto fatto sapere ai fan di aver dato il benvenuto al piccolo Edoardo, venuto al mondo lo scorso 16 luglio all’Ospedale San Raffaele di Milano. Fedez e Giulia stanno tra l’altro per lasciare l’appartamento di piazza Castello per trasferirsi in una nuova dimora.