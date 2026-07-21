Fedez ricoverato d'urgenza a Milano, come sta: i retroscena sui problemi già avuti in passato e di cosa soffre il rapper
Fedez si trova in ospedale dopo aver avuto nuove complicazioni di salute. Il rapper soffre da qualche anno di una malattia al pancreas. Ecco cosa sappiamo
Fedez è di nuovo in ospedale. A pochi giorni dalla nascita del suo terzogenito Edoardo Lupo, venuto al mondo dalla storia d’amore con l’attuale compagna Giulia Honegger, è stato trasportato in ambulanza per una complicazione di salute e si trova ora nell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Secondo quanto scritto su Adnkronos, il cantante avrebbe accusato dei problemi gastrici.
Le attuali condizioni di salute di Fedez
Fedez è arrivato in ospedale poco prima delle 22 di ieri 20 luglio, a causa di alcuni problemi gastrointestinali legati probabilmente all’uso di antinfiammatori. I dottori hanno quindi voluto approfondire il suo quadro clinico e, secondo quanto detto da Ansa, al momento le sue condizioni non sarebbero gravi. Il rapper dovrebbe infatti solo sottoporsi a degli esami in più per capire meglio il problema.
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Lo stato di salute di Fedez ha sempre messo in apprensione, soprattutto perché, qualche anno fa, lui stesso ha annunciato di aver ricevuto la diagnosi di tumore neuroendocrino del pancreas. Per questo motivo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico della durata di 6 ore che gli ha asportato una parte del pancreas. Nel 2023, l’ex marito di Chiara Ferragni ha inoltre accusato dei sanguinamenti interni, che gli hanno fatto perdere liquido ematico e che l’hanno costretto a sottoporsi a gastroscopie urgenti per tamponare la perdita. Dopodiché è stata anche effettuata una trasfusione di sangue.
"L’ulcera si è formata là dove noi abbiamo cucito" – ha così spiegato il chirurgo di Fedez – "Allora c’era stata l’asportazione della maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino. Pur avendo eliminato diversi organi e visceri, viene ricostruita la continuità fra i vari segmenti dell’apparato digerente".
Il video di Fedez sereno con la famiglia poche ore prima del ricovero
Qualche ora prima del suo ricovero in ospedale, è apparso sui social un video di Fedez in compagnia della famiglia mentre guardava la finale dei Mondiali Spagna – Argentina. C’erano il piccolo Edoardo Lupo, nato da pochissimo e terzo figlio del rapper, e la sua compagna Giulia. I tre si sono mostrati come una famiglia felice e serena, mentre si godevano i loro primi momenti in tre.
Delle foto arrivate subito dopo l’annuncio del cantante, che ha appunto fatto sapere ai fan di aver dato il benvenuto al piccolo Edoardo, venuto al mondo lo scorso 16 luglio all’Ospedale San Raffaele di Milano. Fedez e Giulia stanno tra l’altro per lasciare l’appartamento di piazza Castello per trasferirsi in una nuova dimora.
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