Fedez, Disco d’Oro per ‘Male necessario’. L’annuncio social che spiazza tutti: “Voglio dedicarlo a una persona speciale”
Il rapper ha annunciato su Instagram che il brano portato a Sanremo insieme a Masini è ufficialmente Disco d’Oro, e non è mancata nemmeno una dedica speciale.
Grandi festeggiamenti per Fedez, che nelle ultime ore ha annunciato sui social che Male necessario, ovvero il brano portato al Festival di Sanremo 2026 insieme a Marco Masini, è ufficialmente diventato Disco d’Oro. Un successo importante, raccontato da Fedez su Instagram con una dedica ironica, e di sicuro sorprendente, che ha fatto sorridere i fan. Ecco cosa ha scritto.
Fedez, il brano Male necessario è Disco d’Oro: la dedica social
Presentato sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2026 in coppia con Marco Masini, il brano Male necessario è stato senza dubbio tra i più apprezzati sia dal pubblico che dalla critica. E questo lo ha dimostrato dapprima il posizionamento dei due cantanti durante la kermesse, con un quinto posto più che meritato nella classifica finale, e poi la vittoria del prestigioso Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Ma la fine del Festival non ha certo frenato la corsa del singolo, al contrario, Male necessario ha continuato ad essere tra i brani più ascoltati e scaricati del Festival, e proprio in questi giorni è stato certificato Disco d’Oro.
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A dare la notizia è stato proprio Fedez attraverso i social, con un annuncio inaspettato e molto speciale. "Male necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo ad una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita. Grazie Maurizio", ha scritto il rapper in un post Instagram. Un messaggio che ha subito spiazzato i fan, perché mentre tutti si aspettavano una dolce dedica alla fidanzata, Fedez ha scelto Maurizio, il dolcissimo cagnolino adottato dal rapper insieme alla compagna Giulia Honegger dopo Sanremo.
Ma, ovviamente, dietro l’ironia del messaggio c’è molto di più. Insieme alla didascalia il post social mostra diverse immagini di Fedez sorridente e sereno accanto a Giulia e ai loro amici a quattro zampe, Silvio e il piccolo Maurizio. La dedica al cane sembra infatti essere anche un modo affettuoso (ma non troppo melenso) per ringraziare Giulia, attualmente in dolce attesa del terzo figlio del rapper.
Fedez e Giulia Honegger in attesa di un bebè: la foto ironica
Tra le immagini pubblicate da Fedez per annunciare il Disco D’Oro, non è certo passata inosservata l’immagine ironica di Giulia che lo abbraccia da dietro mettendo le mani sul ventre del rapper, ovvero la classica foto di una coppia in attesa di un bebè, ma al contrario. La coppia non ha ancora annunciato la gravidanza in maniera ufficiale, ma alcune recenti foto pubblicate da Fedez che mostrano palesemente la fidanzata con il pancino non lasciano dubbi. E l’aggiunta di questa immagine ironica ne è l’ennesima conferma.
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