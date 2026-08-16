Fedez, la dolce sorpresa per il primo mese di Edoardo: cosa hanno fatto Leone e Vittoria
Il piccolo, nato dalla relazione con Giulia Honegger, festeggia il suo primo mesiversario: per lui una torta preparata dai due fratelli maggiori, figli di Fedez e Chiara Ferragni
Un piccolo dolce, una scritta di cioccolato e un gesto che racconta più di molte parole. Edoardo Lupo, terzo figlio di Fedez e primo nato dalla relazione con Giulia Honegger, ha compiuto un mese e il traguardo è stato celebrato in famiglia, con una sorpresa preparata dai fratelli maggiori.
Fedez, la festa di Edoardo e il gesto dei fratelli Leone e Vittoria
Edoardo Lupo, nato il 18 luglio al San Raffaele di Milano, è il terzo figlio di Fedez e il primo nato dalla relazione con Giulia Honegger. Per il suo primo mesiversario, Leone e Vittoria hanno preparato personalmente una torta al cioccolato.
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Il dolce aveva un aspetto volutamente casalingo: una generosa spolverata di zucchero a velo e, al centro, la scritta "EDO" realizzata con grandi lettere di cioccolato. Fedez ha condiviso il momento attraverso le sue Stories, mostrando così un’immagine tenerissima della nuova dimensione familiare.
Accanto alla torta c’era Giulia Honegger con il piccolo tra le braccia. Il volto di Edoardo, come già accaduto in altre occasioni, non è stato mostrato pubblicamente. Più che il valore materiale del regalo, però, a colpire è il significato del gesto: Leone e Vittoria hanno voluto fare qualcosa con le proprie mani per il fratellino che è arrivato nella loro vita.
I due bambini, nati dalla precedente relazione di Fedez con Chiara Ferragni, in questi giorni sono con il padre e hanno potuto condividere con lui il primo mese di Edoardo. Secondo quanto raccontato, prima si trovavano con la madre; dopo la partenza di Chiara Ferragni per il Perù con il nuovo compagno José Hernandez, hanno raggiunto Fedez. Un passaggio che ha permesso ai fratelli di stare insieme proprio in occasione di questo piccolo anniversario.
Fedez, le settimane difficili dopo il ricovero
Il momento di festa arriva dopo un periodo tutt’altro che semplice per Fedez. Pochi giorni dopo la nascita di Edoardo, il rapper milanese è stato ricoverato d’urgenza a Milano per un nuovo problema gastrointestinale e successivamente trasferito all’Humanitas di Rozzano.
Dopo le dimissioni, ha raccontato sui social quanto fossero stati delicati quei giorni. Ha parlato della paura provata mentre aspettava una trasfusione e ha ringraziato pubblicamente i sei sconosciuti che avevano donato il sangue utilizzato per le cure: "Non sarei qua se sei sconosciuti non avessero donato il sangue che è stato utilizzato per le trasfusioni che mi hanno salvato la vita".
Il rapper ha quindi scelto di ascoltare i medici e rallentare, mettendo in pausa anche gli impegni professionali. È stato annullato il maxi-concerto previsto per il 25 settembre al Forum di Assago. Un evento a cui Fedez teneva tantissimo, ma che ha deciso di cancellare con la promessa di recuperarlo in futuro, quando si sarà completamente ristabilito.
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