Quello che fino a qualche tempo fa sembrava impensabile è successo. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Fedez avrebbe avuto il suo primo incontro con Giovanni Tronchetti Provera, nuovo compagno di Chiara Ferragni, proprio all’uscita della scuola frequentata dai loro figli. La scena, immortalata dai fotografi, segna un cambiamento nei rapporti tra i due. Solo qualche mese fa, infatti, i due uomini sembravano evitarsi con discrezione, come era accaduto durante la recita natalizia del 2024. Oggi, invece, i toni appaiono più distesi. Il clima tra Fedez e Giovanni sembra essersi fatto più sereno e l’incontro casuale potrebbe essere il primo passo verso una convivenza civile.

Fedez e Tronchetti Provera si sono incontrati per la prima volta, ecco cosa è successo

Nuovo capitolo per Chiara Ferragni e Fedez, che questa volta si sono ritrovati insieme, ma non da soli. All’uscita dell’istituto bilingue dove studiano i loro figli, erano presenti anche Giovanni Tronchetti Provera e Nicole Moellhausen, sua ex moglie. A differenza di precedenti occasioni, dove l’atmosfera era apparsa fredda e distaccata, stavolta il clima sembrava sorprendentemente disteso. I quattro si sono salutati con naturalezza, scambiando qualche parola tra sorrisi e toni pacati. A catturare il momento è stato ancora una volta il settimanale Oggi, che ha documentato una scena inaspettata: Fedez e Tronchetti Provera, fianco a fianco, intenti in una breve conversazione culminata con una stretta di mano. Un gesto semplice, ma significativo, soprattutto alla luce dei rapporti complessi degli ultimi mesi. Nessuna tensione, solo normalità. Segno forse che, almeno sul fronte famiglia, un equilibrio è stato trovato.

Proprio qualche settimana fa Fedez aveva pubblicato su Instagram una storia che non era passata inosservata. In uno dei suoi ultimi video pubblicati sui social, si era mostrato con un filtro esilarante che gli alterava il volto: occhi storti, mento accentuato e denti sproporzionati. Accanto a lui la nuova compagna, sorridente, e a corredo la frase "L’amore è cieco", accompagnata da un tag diretto proprio a lei. Una clip apparentemente divertente, che però alcuni utenti avevano interpretato come una frecciatina al nuovo fidanzato di Chiara Ferragni. Le voci erano circolate rapidamente, tanto da spingere Fedez a intervenire direttamente tramite le sue storie. Con tono seccato, aveva messo fine alle speculazioni: "Non era rivolto a nessuno. È solo un dannato filtro. Ciao".

Chiara Ferragni e Fedez hanno voltato pagina: primi segnali di disgelo?

Nell’incontro documentato dal Settimanale Oggi si può notare come Chiara Ferragni sia rimasta in disparte. D’altronde appena quindici giorni fa, Chiara Ferragni aveva condiviso sui suoi social una foto al tramonto in cui si mostrava tra le braccia di Giovanni Tronchetti Provera, in un momento romantico in barca al largo di Ibiza. Lo scatto, dall’atmosfera intima e suggestiva, aveva avuto il peso di una conferma ufficiale, arrivando dopo settimane di voci e avvistamenti rubati dai paparazzi. Con quella semplice immagine, l’imprenditrice digitale aveva messo fine alle speculazioni, rendendo pubblica la nuova relazione. Anche Fedez ha deciso di voltare pagina. Il rapper ha da poco ufficializzato la sua relazione con Giulia Honegger condividendo sui social il primo selfie di coppia.

