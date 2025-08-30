Fedez in barca con Santanchè e La Russa, il rapper rompe il silenzio: cosa ha detto La foto più discussa della settimana è quella che vede Fedez in barca con la ministra Santanchè e il presidente del senato La Russa. Il rapper rompe il silenzio

Ha fatto molto discutere, e continua a far parlare, la paparazzata pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Chi. Il magazine ha beccato Fedez che si godeva una bella giornata di mare a bordo di un lussuoso yacht. Ma ciò che ha fatto più discutere è stata la compagnia che era sul natante: a bordo con il rapper di Rozzano infatti, c’erano la ministra del Turismo Daniela Santanchè e il presidente del Senato Ignazio La Russa, con i rispettivi figli. Sarebbe stato proprio il figli di La Russa, Apache a estendere l’invito per la gita in barca a Fedez, visto che pare il ragazzo abbia ambizioni di farsi strada nel mondo del rap.

Ma ciò che ha scatenato una valanga di commenti velenosissimi nel momento in cui è stata pubblicata questa immagine, è stata l’accusa nei confronti del rapper di essere incoerente quando non addirittura voltagabbana e banderuola. Questo perché, in passato, Fedez si era distinto nel prendere posizioni molto forti nei confronti di vari esponenti della parte politica che oggi è al governo, posizionandosi anche dichiaratamente molto vicino al movimento 5 stelle. Ultimamente invece, ha partecipato a una convention di giovani di Forza Italia in cui si è platealmente scagliato contro il sindaco di Milano e l’attuale amministrazione di sinistra della sua città guadagnandosi un’ovazione. Passa qualche settimana ed ecco la foto tra ministra e presidente del senato, e le relative polemiche infuocate.

In barca con Santanchè e Larussa: Fedez risponde alle polemiche

Polemiche a cui Fedez ora risponde, forse per calmare gli animi. Come sempre, il canale di comunicazione scelto dal rapper di Rozzano è il suo profilo Instagram. La spiegazione di quelle immagini che hanno infuocato il dibattito in rete tra fan (ed ex fan) e avversari, arriva con parole bianche su sfondo nero.

"Quando vedete questa simpatica testa di C (il sottoscritto)" scrive il rapper per svelare il "mistero" della sua presenza in barca con Santanchè e La Russa, "in compagnia di politici sappiate che sono sempre in missione per conto di Pulp Podcast". Niente di più di un fine professionale dunque, per quella inaspettata frequentazione. Aggiunge infatti il rapper, per chiarire meglio. "Dopo anni di sangue sputato insieme a Mr Marra siamo riusciti a costruire un luogo di dibattito e approfondimento che finalmente viene riconosciuto anche dalla classe politica attuale".

Infine un vero e proprio lancio pubblicitario con l’appuntamento al pubblico per scoprire effettivamente cosa mai avrà combinato Fedez su quella barca. "Preparatevi per una stagione devastante. Non potete nemmeno immaginare quello che stiamo preparando. Stiamo tornando". E l’hype sale.

