Fedez e Giulia Honegger, spunta l'indizio sul sesso del bambino: il like tattico dell'amica di lei non lascia dubbi Tutto quello che sappiamo finora sulle voci riguardanti il nuovo arrivo nella vita di Fedez e Giulia Honegger, tra like sospetti e rumor non confermati.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Le ultime settimane sono state dominate da un turbinio di indiscrezioni riguardanti la presunta gravidanza di Giulia Honegger, la fidanzata di Fedez. Nonostante non ci siano conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, i social hanno fornito numerosi segnali che hanno alimentato la curiosità dei fan e del gossip online.

Fedez e Giulia Honegger in dolce attesa, indizi social e rumor

Uno dei principali indizi è arrivato dal gesto di Mariavittoria Di Mauro, migliore amica di Giulia, che ha messo un like a un articolo di Webboh.it che parlava della presunta gravidanza e del sesso del nascituro. Come ha evidenziato il giornalista Gabriele Parpiglia, questo gesto è stato interpretato da molti come una conferma indiretta della dolce attesa e della presunta notizia che il bebè sarà un maschietto, terzogenito per Fedez dopo Leone e Vittoria. È fondamentale sottolineare che si tratta di voci e non di una conferma ufficiale da parte di Fedez o Giulia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il sesso del bebè e le indiscrezioni

Secondo le informazioni riportate da alcuni siti di gossip, il piccolo dovrebbe venire al mondo nel mese di luglio, e il fiocco azzurro sarebbe già previsto sul portone della casa della coppia. Tuttavia, ribadiamo che queste informazioni restano indiscrezioni e non sono mai state ufficializzate dai diretti interessati. Tra i fan e i media, è già iniziato un acceso dibattito: c’è chi sostiene con convinzione che sarà un maschietto, mentre altri ricordano che, fino a una dichiarazione ufficiale, ogni rumor va preso con cautela.

Il ruolo di Chiara Ferragni e la privacy per la famiglia

Un altro elemento che ha catturato l’attenzione riguarda i rapporti tra Fedez e la sua ex moglie, Chiara Ferragni. Dopo una separazione non priva di tensioni, i due sembrerebbero oggi in grado di gestire la situazione con serenità, e si dice che la notizia del terzo figlio sia stata comunicata a Chiara senza problemi. A differenza della paternità dei primi due figli, Leone e Vittoria, documentata ampiamente sui social, Fedez e Giulia sembrano voler affrontare questa gravidanza in maniera più riservata. Alcuni piccoli segnali, come la Storia Instagram in cui il cane della coppia, Maurizio, si accoccola sul ventre di Giulia, hanno subito acceso la fantasia dei fan. Questi dettagli, pur affascinanti, rimangono ovviamente aperti a interpretazioni e non costituiscono conferma della gravidanza. Insomma ,l’attesa di un nuovo arrivo nella vita di Fedez e Giulia Honegger stia già catturando l’attenzione di fan e media. Ma fino a quando non ci sarà un annuncio diretto, ogni informazione va letta come un’indiscrezione.

Potrebbe interessarti anche