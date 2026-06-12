Fedez mette Giulia Honegger davanti alla musica: stop al nuovo album del rapper. Cosa farà ora Il rapper avrebbe scelto di posticipare il lavoro sul nuovo disco per un motivo preciso che riguarda l'attuale compagna. E intanto si prepara a un trasloco da favola.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Fedez ha premuto pausa, proprio quando tutti si aspettavano che accelerasse. Dopo settimane di indiscrezioni su un nuovo album in corso d’opera, il rapper avrebbe scelto di fermare i lavori e mettere Giulia Honegger, la compagna in dolce attesa, davanti a tutto il resto. Un ribaltamento di priorità che, come racconta un retroscena di Vanity Fair, non avrebbe nulla a che vedere con crisi creative o strategie discografiche: semplicemente, per ora, la vita privata sembra venire prima di tutto. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Fedez, il nuovo album in stand-by per Giulia Honegger

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, Fedez sarebbe stato pronto a ritornare in modalità ‘full immersion’ nel suo studio, deciso a dare forma al nuovo capitolo discografico dopo mesi di stop e cambiamenti personali. Qualcosa, però, lo avrebbe costretto a cambiare rotta. Il progetto sarebbe stato improvvisamente messo in pausa, non per mancanza di idee, né per una mossa calcolata sul mercato, ma per una ragione molto più semplice: la volontà di stare accanto a Giulia Honegger in un momento decisivo, l’attesa del loro primo figlio. Il rapper avrebbe quindi deciso di vivere questo periodo appieno, senza ‘infilare’ tra sé e la compagna settimane di notti in studio, deadline stringenti e pressioni da release.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per ora la musica può aspettare, è il succo del retroscena. Ma l’album ovviamente non è cancellato, solo spostato più in là nel tempo, quando il quadro familiare di Fedez sarà più stabile e la testa meno ‘divisa’ tra beat e biberon.

La nuova casa di Fedez e Giulia

Questa scelta si intreccia perfettamente con un’altra novità non da poco. Ovvero il trasloco nella nuova casa che Fedez condividerà con Giulia, e con il bambino in arrivo. Sui social, il rapper ha mostrato solo pochi scorci degli ambienti, con una discrezione quantomeno insolita rispetto agli anni del reality quotidiano vissuto con Chiara Ferragni.

Scatoloni, lavori in corso e qualche dettaglio: tra ampie vetrate, parquet ‘caldo’ in legno, molta luce naturale e un terrazzino con vista sulla Milano moderna. In una delle inquadrature è comparso anche quello che sembra chiaramente essere il futuro spazio per i figli, già predisposto, a conferma di quanto il trasloco sarebbe davvero imminente.

La prossima casa di Fedez sarà nel cuore della città, a pochi passi dal centro storico, ed è il simbolo concreto del cambio di vita per il cantante. Dopo l’epoca (breve) dell’appartamento in piazza Castello, la nuova abitazione è un chiaro indizio di progetto a due, pensato fin da subito per essere un nido familiare, non personale.

Dall’iper-esposizione al basso profilo social

In parallelo, Fedez ha ridotto drasticamente la propria presenza sui social. Niente più flussi continui di stories, o dettagli sui figli e sulla quotidianità delle sue giornate. Oggi il racconto di Federico Lucia si concentra su impegni professionali selezionati e qualche momento di coppia con Giulia: dal primo bacio social nell’agosto 2025, in Sardegna, alla conferma della gravidanza nell’aprile 2026. In questo senso, la scelta del rapper di mettere in secondo piano la musica per fare spazio alla famiglia è in assoluta coerenza con il suo nuovo inizio. Carriera e vita vera per lui non si sovrappongono più, come succedeva ai tempi della convivenza con l’influencer Ferragni. Ora ogni momento ha il suo spazio preciso.

Potrebbe interessarti anche