Fedez e Giulia Honegger, la visita che insospettisce i fan: nuovo arrivo in famiglia? Una giornata speciale alla LIDA di Olbia tra coccole, passeggiate e aiuti concreti: la coppia ha dedicato tempo agli animali del rifugio.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Le vacanze in Sardegna di Fedez e Giulia Honegger hanno avuto una parentesi lontana dal classico programma estivo. La coppia ha infatti scelto di trascorrere alcune ore alla LIDA di Olbia, realtà da anni impegnata nell’accoglienza e nella cura degli animali abbandonati. Non una semplice visita di cortesia, ma un momento trascorso accanto ai volontari e ai cani ospitati nella struttura. Tra cibo, prodotti utili, passeggiate e tante carezze, la giornata ha assunto un significato particolare. E, inevitabilmente, la presenza della coppia ha fatto nascere anche una curiosità tra i fan.

Fedez e Giulia Honegger al rifugio LIDA di Olbia

Fedez e Giulia Honegger hanno deciso di dedicare parte della loro giornata agli animali della LIDA di Olbia. Il loro contributo non si è fermato a una donazione: hanno portato cibo e prodotti necessari alla struttura e hanno trascorso del tempo insieme ai volontari. Il momento più significativo è stato forse proprio quello vissuto lontano da qualsiasi formalità. La coppia si è avvicinata agli ospiti del rifugio, ha fatto loro compagnia e ha accompagnato alcuni cani anche fuori dai box per una passeggiata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per gli animali che trascorrono gran parte delle loro giornate in una struttura, anche un gesto apparentemente semplice può avere un valore enorme. Una passeggiata, qualche carezza o semplicemente la presenza di una persona accanto possono trasformarsi in un momento di benessere. La LIDA ha raccontato l’incontro con particolare affetto, sottolineando soprattutto la semplicità mostrata dai due. Per i volontari, prima ancora dei personaggi conosciuti dal pubblico, quella giornata è stata un incontro con Federico e Giulia, disponibili a conoscere da vicino la realtà del rifugio.

Un nuovo cane per Fedez e Giulia? Cosa sappiamo

La visita ha inevitabilmente acceso una piccola curiosità. Fedez e Giulia potrebbero essere rimasti conquistati da uno degli animali incontrati durante la giornata? Al momento, però, non c’è nessuna conferma di una possibile adozione. L’ipotesi nasce soprattutto dalla sensibilità che la coppia ha già dimostrato nei confronti degli animali. Nella vita di Fedez ci sono infatti già Silvio, un golden retriever, e Maurizio, un chihuahua arrivato più recentemente. A rendere ancora più particolare questo periodo c’è poi una novità ben più importante: qualche settimana fa Fedez e Giulia sono diventati genitori del loro primo figlio.

L’idea di allargare ulteriormente la famiglia con un altro quattro zampe, dunque, resta per ora soltanto una suggestione. Nessuna adozione è stata annunciata e non ci sono elementi concreti che facciano pensare a un nuovo arrivo. La LIDA di Olbia, inoltre, è già stata scelta in passato da altri volti noti. Anche Elisabetta Canalis ha sostenuto il rifugio e proprio lì ha incontrato Nello, il cane che ha poi deciso di adottare.

Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche