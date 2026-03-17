Fedez, terzo figlio in arrivo con Giulia Honegger: "Lo hanno già detto a Chiara Ferragni", come ha reagito l'influencer Un retroscena che intreccia nuovi equilibri tra gli ex Ferragnez, tra foto sospette a Milano e un passaggio delicato che riguarderebbe anche i figli Leone e Vittoria.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Le voci che si rincorrevano da settimane sembrano aver trovato nuove conferme. Secondo quanto anticipato dal settimanale Chi, Fedez e Giulia Honegger sarebbero in dolce attesa. "Adesso Chi conferma che la famiglia si allargherà ulteriormente", si legge nell’anticipazione del servizio in edicola da domani 18 marzo. Una frase che ha immediatamente fatto il giro del web, riaccendendo l’attenzione sulla coppia che, negli ultimi mesi, è apparsa sempre più unita.

Le foto di Fedez e Giulia a Milano e gli indizi sulla gravidanza

A rendere ancora più concreta l’indiscrezione ci sarebbero alcune immagini pubblicate dal magazine. La coppia è stata fotografata a Milano e, stando al racconto del settimanale, il clima sarebbe quello di una celebrazione privata. "La coppia è a Milano, e sembra festeggiare una bella notizia", si legge ancora. Negli scatti Giulia Honegger indosserebbe un top che lascia intravedere un accenno di pancino, secondo il web. Al momento, però, va precisato, nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata dai diretti interessati, che hanno scelto il silenzio. La relazione tra Fedez e la stilista milanese è diventata pubblica nell’estate del 2025, quando sui social comparve la foto del loro bacio accompagnata dalla frase "Non può piovere per sempre".

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La reazione di Chiara Ferragni all’annuncio

Il dettaglio più interessante emerge però dalla rubrica "C’è Chi dice" firmata da Giuseppe Candela. Secondo quanto riportato, il rapper avrebbe già informato la sua ex moglie Chiara Ferragni della presunta gravidanza, ma le cose stando a quanto riportato sarebbero andate bene: "Federico Lucia diventa papà e lo dice alla sua ex. I due continuano a mettere al primo posto il bene dei loro figli". Poi prosegue: "I rapporti tra Fedez e Chiara non sono idilliaci ma i due genitori comunicano per il bene dei loro figli". Un modo per gestire con attenzione un equilibrio familiare già ridefinito dopo la separazione resa pubblica nei primi mesi del 2024, "Leone e Vittoria, infatti, dovranno accogliere nella loro vita una sorellina o un fratellino, nel modo migliore e con l’aiuto di tutti i protagonisti, anche con il sostegno di Chiara", si legge in chiusura.

Tra Sanremo e una nuova vita

La notizia arriva in un periodo particolarmente positivo per Fedez, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2026, dove ha conquistato il quinto posto insieme a Marco Masini con Il Male Necessario. In quei giorni Giulia Honegger era sempre al suo fianco, presente a ogni spostamento e a ogni evento nella città dei fiori, mostrando un’intesa che molti hanno definito solida e matura. Nel frattempo, Chiara Ferragni ha ripreso la sua attività nel mondo della moda, partecipando alle ultime fashion week e iniziando una presunta relazione con il manager di origine sudamericane Josè Hernandez. L’ex coppia sembrerebbe oggi proiettata verso un futuro condiviso esclusivamente per il bene dei figli.

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