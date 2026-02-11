Fedez, Giulia Honegger incinta e “bimba in arrivo” (con super anello): esplode il gossip sulla gravidanza Secondo gli ultimi rumor la compagna del rapper in gara a Sanremo sarebbe in dolce attesa: tra gli indizi sul futuro della coppia anche un vistoso anello

Fedez e Giulia Honegger si preparano a mettere su famiglia? A due anni dalla (chiacchieratissima) rottura con Chiara Ferragni, infatti, il rapper ha ritrovato l’amore e la serenità al fianco della stilista milanese. La relazione è rimasta il più possibile lontano dai riflettori, ma non per questo estranea al mondo del gossip. Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi Giulia sarebbe in dolce attesa e Fedez potrebbe presto accogliere il suo terzo figlio. Scopriamo tutti i dettagli.

Fedez-Giulia Honegger, impazza il gossip sulla gravidanza

Confermata la scorsa estate sui social, la storia d’amore tra Fedez e Giulia Honegger prosegue a gonfie vele. La relazione tra il rapper e la stilista milanese – come detto – si è mantenuta lontano dalle luci dei riflettori, probabilmente per scelta del cantante dopo la chiacchieratissima fine del matrimonio con Chiara Ferragni. I due, però, sono più uniti che mai e, secondo un retroscena rivelato sull’ultimo numero del settimanale Chi in edicola questa settimana, sarebbero addirittura pronti a formare una famiglia. Il magazine di Alfonso Signorini parla infatti di "un bimbo (meglio, una bimba) in arrivo", una sorta di "passo ulteriore dentro questa idea di casa". Naturalmente si tratta solo di rumor, al momento né confermati né smentiti; quel che è certo è che per Giulia si tratterebbe della prima gravidanza, mentre per Fedez sarebbe la terza ‘cicogna’ dopo i due figli avuti con Chiara Ferragni, Leone e Vittoria.

Il futuro della coppia: l’anello (importante) al dito di Giulia

Il futuro di Fedez e Giulia Honegger continua dunque a infiammare il mondo della cronaca rosa, scosso ora dalla notizia della possibile gravidanza della stilista. Gli indizi non mancherebbero, a partire dalla coperta in vita e i vestiti comodi con cui è stata vista la ragazza lo scorso mese in vacanza a St.Moritz con il rapper 36enne, che a febbraio sarà a Sanremo in gara al Festival della canzone italiana insieme a Marco Masini. Secondo molti anche la cena al ristorante giapponese (durante la quale Giulia ha ordinato solo piatti ben cotti) sarebbe tutt’altro che casuale, ma non si parla solo di gravidanza. Al dito medio di Giulia, infatti, è spuntato anche un vistoso anello con uno smeraldo incastonato tra diamanti che, stando ad alcuni indiscrezioni, potrebbe aprire a clamorosi scenari per la coppia a partire dal matrimonio.

