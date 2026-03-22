Giulia Honegger è incinta, Fedez svela la gravidanza sui social: l'annuncio 'nascosto' (col cagnolino) Uno scatto social scatena i fan: tra gravidanza Giulia Honegger, pancino sospetto e cagnolino in primo piano, il terzo figlio di Fedez sembra sempre più vicino.

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C’è un nuovo capitolo che potrebbe presto aprirsi nella vita di Fedez. Nelle ultime ore, il web è impazzito per un contenuto social che molti interpretano come un annuncio "silenzioso" ma chiarissimo: la compagna Giulia Honegger sarebbe in dolce attesa. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna frase a corredo, ma un dettaglio che non è passato inosservato e che ha acceso immediatamente il gossip.

Il rapper, già papà di Leone e Vittoria avuti con Chiara Ferragni, potrebbe quindi prepararsi ad allargare di nuovo la famiglia. E mentre la sua ex moglie sembra aver ritrovato serenità accanto all’imprenditore colombiano José Hernandez, anche lui appare sempre più proiettato verso un nuovo equilibrio personale e familiare.

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Fedez e Giulia Honegger, l’annuncio (quasi) ufficiale sulla gravidanza

Lo scatto — condiviso sui social senza didascalie esplicite — mostra Fedez e Giulia rilassati sul divano di casa. Tra loro, in primo piano, c’è il piccolo cane di famiglia, diventato quasi il protagonista della scena. Ma è proprio guardando oltre il cagnolino che si nota il particolare che ha acceso il gossip: Giulia è distesa accanto al rapper e la maglia aderente lascia intravedere un pancino arrotondato, difficile da ignorare. Non è un’inquadratura casuale — secondo molti — ma un modo elegante e discreto per condividere la notizia della gravidanza senza dichiararla apertamente.

Nel giro di poche ore, i commenti si sono moltiplicati e le ipotesi sono diventate sempre più insistenti. Non è la prima volta che si parla di una possibile gravidanza, ma questa volta gli indizi sembrano più concreti. Anche se i diretti interessati continuano a mantenere il silenzio, per molti follower il messaggio è già arrivato forte e chiaro.

Tra Sanremo, podcast e nuova vita: Fedez guarda avanti

Questo possibile annuncio arriva in un momento particolarmente intenso per Fedez. Reduce dal palco del Festival di Sanremo, dove si è esibito insieme a Marco Masini, Fedez è tornato al centro della scena anche per il suo podcast "Pulp", condotto con Mr Marra. Proprio lì, negli ultimi giorni, ha fatto discutere la lunga intervista alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, confermando la sua capacità di spaziare tra musica, attualità e intrattenimento, sempre riuscendo a fare notizia.

Chi è Giulia Honegger: età, lavoro e storia con Fedez

Riservata, lontana dalle logiche da influencer e con un profilo social molto discreto: Giulia Honegger è una stilista milanese che lavora nel mondo della moda. Dopo gli studi a Milano, ha fondato nel 2024 Ayme, un brand indipendente insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis, muovendo i primi passi come imprenditrice nel settore fashion . Per quanto riguarda la vita privata, la relazione con Fedez è iniziata nell’estate 2025, dopo mesi di avvistamenti e indiscrezioni. La coppia è uscita allo scoperto sui social poco dopo, ufficializzando la storia con una foto insieme e segnando per il rapper un nuovo inizio dopo il divorzio. Da allora, i due hanno costruito un rapporto sempre più solido ma volutamente lontano dai riflettori. E proprio questa discrezione rende oggi ancora più potente — e chiacchierato — ogni piccolo dettaglio condiviso online.

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