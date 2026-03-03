Fedez e Giulia Honegger, la famiglia si allarga. L'annuncio: "Benvenuto Maurizio" Sono settimane che i fan del cantante si aspettano un particolare annuncio da parte sua: il momento è arrivato, ma forse non esattamente come previsto.

Il cantante Fedez, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2026 in coppia con Marco Masini, è ufficialmente rientrato a Milano insieme a Giulia Honegger, la fidanzata con la quale fa ormai coppia fissa da un po’ di tempo. Da diverse settimane aleggia nell’aria l’ipotesi che la bella Giulia possa addirittura essere in dolce attesa e, proprio per questo, molti fan pensavano che Fedez avrebbe dato l’annuncio dell’arrivo del suo terzo figlio proprio sul palco di Sanremo. Nel corso della kermesse il cantante ha smentito l’arrivo di particolari rivelazioni ma, una volta rientrato a casa a Milano, ha effettivamente sorpreso tutti con un annuncio inaspettato. L’arrivo di un bebè? Non proprio, ma sempre di cuccioli si tratta: ecco le sue parole.

Fedez e Giulia Honegger: "Benvenuto Maurizio". L’annuncio inaspettato

Ebbene sì, l’attesissimo annuncio di Fedez è finalmente arrivato e la famiglia che sta formando con la compagna Giulia Honegger si sta ufficialmente allargando. Rientrato a Milano dopo il Festival, Fedez ha postato su Instagram una story con la frase: "Benvenuto in famiglia, Maurizio", scatenando immediatamente l’entusiasmo dei fan. Ma la vera domanda ora è: chi è Maurizio? Beh, il video postato dal cantante non lascia dubbi.

Maurizio è il nuovo arrivato, un piccolo cagnolino dalla dolcezza infinita, accolto in casa anche da Silvio, l’adorabile Golden di Fedez, che gli ha subito portato la sua pallina mentre il piccolo correva per casa come un matto. Chi si aspettava l’annuncio dell’imminente arrivo di un terzo figlio probabilmente rimarrà deluso, ma l’adozione di un piccolo e meraviglioso cucciolo rimane comunque un evento da festeggiare. E visto l’entusiasmo di Maurizio la nuova casa sembra piacergli molto, così come il simpatico fratellone Silvio che sui social è già da tempo una vera star.

Fedez, la fidanzata Giulia Honegger è in dolce attesa?

Dopo questo particolare annuncio, molti fan hanno già iniziato a ipotizzare che l’arrivo del piccolo Maurizio possa essere il preludio per l’arrivo di un bebè. Ad oggi la dolce attesa di Giulia Honegger rimane soltanto un’ipotesi, dato che i diretti interessati non hanno assolutamente confermato l’arrivo di un figlio. Per il momento, la coppia dovrà affrontare l’arrivo di uno scatenatissimo Maurizio, con tutti i pro e i contro di avere un puppy instancabile in giro per casa, senza contare che Fedez è appena tornato da una settimana particolarmente impegnativa in quel di Sanremo. Se poi nella loro vita dovesse effettivamente arrivare anche un bimbo, la coppia lo farà sicuramente sapere quando lo riterrà opportuno.

