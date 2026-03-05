Fedez, la fidanzata Giulia Honegger incinta? “Già fatto gender reveal”, sorpresa sul sesso del bebè Continuano i rumors sulla presunta gravidanza di Giulia che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe addirittura già rivelato il sesso del bambino.

Sono ormai settimane che nell’aria aleggia l’ipotesi di una gravidanza per Giulia Honegger, fidanzata del rapper Fedez. Molti fan erano convinti che il cantante avrebbe fatto il grande annuncio a Sanremo 2026, dove ha partecipato in coppia con Masini, ma dalla sua bocca alla fine non è uscita nessuna particolare rivelazione. Una volta tornato in quel di Milano, però, un annuncio c’è effettivamente stato, ovvero l’arrivo in famiglia di Maurizio, un piccolo cagnolino dolcissimo. Mentre di un terzo figlio, per ora, nessuna traccia. Nelle ultime ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato un’ulteriore indiscrezione fornita da una fonte secondo la quale non solo Giulia sarebbe effettivamente incinta, ma la coppia avrebbe anche già fatto il gender reveal: scopriamo di più.

Fedez e Giulia Honegger, "Già fatto gender reveal": l’indiscrezione

Fedez e la fidanzata Giulia Honegger non si sono ancora espressi in merito ai tanti rumors che vedrebbero Giulia in dolce attesa, ma questo non basta certo a fermare ipotesi e indiscrezioni. Di recente, era stato Roberto Alessi, direttore del magazine Novella 2000, a confermare sui social la gravidanza di Giulia grazie alle rivelazioni di fonti molto vicine alla coppia. Il giornalista aveva aggiunto inoltre l’arrivo di un maschietto per il rapper e la nuova compagna.

Oggi, Deianira Marzano ha invece rimescolato le carte in tavola. L’esperta di gossip ha infatti rivelato sui social l’indiscrezione di un’altra fonte vicino alla coppia secondo la quale Giulia sarebbe veramente incinta e avrebbe già organizzato anche un gender reveal segretissimo e privato, scoprendo di essere in attesa di una femminuccia. Versioni dunque contrastanti che, per il momento, rimangono solo ipotesi da prendere con le pinze dato che i diretti interessati non si sono assolutamente espressi al riguardo.

Fedez, la nuova vita con la fidanzata Giulia Honegger

Dopo la travagliata separazione da Chiara Ferragni, Fedez sembrerebbe aver ritrovato la serenità accanto alla nuova fidanzata Giulia Honegger, presente anche al Festival di Sanremo per sostenere il cantante. I primi avvistamenti della coppia sono avvenuti a luglio 2025 tra Ibiza, Sardegna e Forte dei Marmi, e poco dopo è arrivata la conferma ufficiale della loro relazione. Giulia Honegger è una giovane imprenditrice e stilista milanese e fino ad ora è sempre apparsa come una ragazza particolarmente riservata e attenta alla propria privacy nonostante la grande notorietà del compagno.

Tra gennaio e febbraio 2026 hanno iniziato a circolare le prime e insistenti voci su una possibile gravidanza e un futuro matrimonio, alimentate anche dalla comparsa di un prezioso anello con smeraldo al dito di Giulia. Per il momento, Fedez ha negato di avere annunci imminenti da fare, e ciò che accadrà lo scopriremo con il tempo.

