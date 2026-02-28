Fedez, giallo per la frase durante la serata cover a Sanremo: la strofa virale che suona come una dedica a Chiara Ferragni Una dedica sospetta a Chiara Ferragni, una ricondivisione social, e l'idea che il rapporto tra i due non sia ancora perso del tutto infiamma di nuovo il web.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il palco dell’Ariston ha visto negli ultimi anni numerosi momenti di grande musica e spettacolo, ma più di una volta il protagonista del chiacchiericcio fuori dall’Ariston è stato il rapper Fedez. Stessa cosa è avvenuta ieri sera, quando con Marco Masini nella serata dei duetti di Sanremo 2026 ha destato l’attenzione del pubblico più attento. La loro performance di Meravigliosa creatura di Gianna Nannini, accompagnati dal celebre violoncellista Hauser, ha catturato l’attenzione non solo per l’eleganza musicale, ma soprattutto per una strofa che molti hanno interpretato come un messaggio indirizzato a Chiara Ferragni, ex moglie del rapper.

Una strofa sospetta per Fedez nella serata dei duetti a Sanremo 2026

Durante la serata, Fedez ha inserito nel brano alcune barre che hanno subito acceso la curiosità del pubblico: "Meravigliosa/ ti chiedo scusa/spero che la porta non rimanga sempre chiusa". La frase, secondo il web, sembrerebbe un diretto riferimento alla sua storia passata con Chiara Ferragni, con la quale i rapporti oggi sono praticamente inesistenti, se si esclude l’amore condiviso per i figli. Molti utenti hanno immediatamente condiviso video e commenti, chiedendosi se fosse davvero una dedica privata o semplicemente un elemento poetico aggiunto alla canzone.

Fedez e la scelta di restare lontano dal gossip

Nonostante le voci e le interpretazioni che circolano online, Fedez ha scelto di non commentare la strofa in maniera diretta. Poco prima della gara, il rapper aveva dichiarato di voler vivere l’esperienza del Festival tenendosi lontano da qualsiasi fonte di gossip e scandali, soprattutto alla luce della separazione ancora fresca e dell’attuale relazione con Giulia Honegger. Un atteggiamento che richiama quanto successo lo scorso anno, proprio nella serata delle cover, con Bella Stronza, sempre interpretata insieme a Masini: "Chi è Bella stronza? Non è necessario saperlo", aveva detto allora Fedez, "È una domanda legittima, fa parte del mio vissuto, ma non è necessario che la gente lo sappia. Non era una canzone di astio, comunque, tutt’altro".

L’interpretazione del pubblico e l’effetto sui social

La frase di Fedez ha immediatamente scatenato una serie di reazioni sui social, con utenti divisi tra chi la vede come una semplice licenza poetica e chi invece la interpreta come una dedica alla ex. Ad alimentari le voci, chi ha pensato però anche lo stesso rapper, che ha ricondiviso proprio la frase incriminata in una sua storia Istagram, lasciando intuire come fosse proprio la strofa cardine per l’interpretazione della canzone.

