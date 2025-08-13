Fedez alla Festa dello Stocco, la bordata contro chi polemizza sul maxi-cachet: "Mandalo a fare in c..o" Il rapper dal palco della Festa dello Stocco risponde con parole di fuoco a chi lo aveva criticato per il cachet

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

"Mandalo a fare in c..o!" tuona Fedez dal palco della Festa dello Stocco, rispondendo senza francesismi alle polemiche che lo hanno coinvolto negli ultimi giorni.

Una chiusa capace di mandare appunto in quel posto i critici e allo stesso tempo galvanizzare gli avventori dell’ormai nota sagra calabrese.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fedez alla Festa dello Stocco risponde alle polemiche: "Fanc*lo"

D’altronde, cosa fareste voi per 100000 euro, o anche per 70000 euro? Ci scommettiamo, cari lettori, che sareste disposti a fare molte cose che vanno oltre le vostre abitudini e la vostra confort zone, e magari anche cose molto più spiacevoli di quella che ha scelto di fare Fedez, partecipando a una bella manifestazione, di quelle che animano le piazze di tutta Italia in estate e non solo.

Stiamo parlando dell’ormai celeberrima Festa dello Stocco di Cittanova, diventata nota negli ultimi giorni proprio per la presenza di Fedez e per la scia di polemiche che questa presenza, ovunque si manifesti, si porta dietro.

Questa volta l’occasione per (s)parlare del rapper è arrivata proprio dalla partecipazione a questa bella manifestazione, tra gusto e spettacolo, nata come festa aziendale della Stocco&Stocco, realtà attiva nella lavorazione e vendita dello stoccafisso. Festa che si tiene ogni anno nella cittadina calabrese e che ha accolto già in passato diversi nomi dello spettacolo. Per la precisione, a far discutere, questa volta, è stato il cachet che avrebbe incassato Fedez per garantire la sua presenza all’evento.

A dare fuoco alle polveri della polemica, nei giorni scorsi, era stata un’indiscrezione che svelava il presunto compenso da capogiro di Fedez, ovvero 100mila euro. Una cifra tonda smentita però dagli organizzatori che, con una nota, avevano precisato: ""il cachet dell’artista (Fedez ndr), non è di 100mila euro, come riportato erroneamente, ma è molto più basso. È un compenso assolutamente in linea, se non di gran lunga inferiore, a quelli di altri rapper meno famosi e più costosi".

Nelle scorse ore sono arrivate ulteriori indiscrezioni che hanno corretto il tiro: il cachet "dello scandalo", sarebbe stato non di 100mila ma di 70mila euro per un’ora di esibizione. Non esattamente noccioline. A far discutere, da parte di alcuni critici, non era la presenza di Fedez alla dignitosissima Festa dello Stocco, anche perchè cantare, su qualsiasi palco, è il suo lavoro, ma proprio l’entità giudicata elevata del compenso in una realtà in cui in tanti fanno fatica ad arrivare a fine mese.

Ma questo è un punto di vista che Fedez, salito finalmente sul palco della polemica ieri sera, davanti al pubblico dei fan della Festa dello Scocco ha deciso di ignorare, parlando invece di un presunto snobismo di chi avrebbe considerato un "disvalore" " il fatto di andare a fare il suo lavoro in una sagra. "Chi", sarebbero non bene identificati "giornalisti", che Fedez prende a bersaglio per lanciare una bordata epica che, in un colpo solo, colpisce i critici e galvanizza il pubblico che ha davanti, un vero colpo da maestro.

"Prima di venire qui, i giornalisti hanno preso in giro il fatto che io venissi qua alla festa dello stocco, come se fosse un disvalore, una cosa brutta". ha esordito Fedez, per poi mollare il colpo: "Ecco, vi dico una cosa: andate orgogliosi di questa bellissima manifestazione e mantenete vivo lo spirito di appartenenza. Tutto il resto, mandalo a fare in c..o". Game-set-partita.

—

Potrebbe interessarti anche