Fedez, il durissimo attacco a Sinner e De Martino nella nuova canzone: scoppia la bufera
Il rapper si esibirà al Milano e ha ‘spoilerato’ sui social una strofa dove non fa sconti a nessuno, neanche al tennista “italiano con l’accento di Hitler”
Fedez non fa sconti a nessuno e scoppia la bufera. Charlie Kirk, Papa Leone XIV, Carlo Acutis, Elly Schlein, Stefano De Martino e persino Jannik Sinner: nella strofa di una nuova canzone ‘spoilerata’ sui social a pochi giorni dai suoi due concerti al Forum di Assago, infatti, il rapper milanese non ha risparmiato dei veri e propri attacchi diretti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Fedez, la clamorosa strofa contro Sinner e De Martino: il testo
Tra pochi giorni Fedez tornerà a Milano per due concerti, fissati per il 19 e il 20 settembre 2025. Il rapper salirà sul palco del Forum di Assago per cantare i suoi successi più famosi e, chissà, anche qualche inedito. Come lasciato trapelare sui social, infatti, il cantante ed ex marito di Chiara Ferragni sarebbe al lavoro su una nuova canzone che potrebbe fare il suo ‘debutto’ già nei live del weekend. Fedez ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram una strofa inedita con tanto di "-3" nella didascalia, a lasciare intendere che la ‘miccia’ è pronta a esplodere. Nel nuovo pezzo, infatti, il rapper di Rozzano non fa sconti a nessuno, parlando si attualità così come di politica scagliandosi contro alcuni vip.
"Ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare affa***lo Esse Magazine, Quindi prima di iniziare una cosa importante… Vaffa***lo ad Esse Magazine" esordisce Fedez nella strofa ‘spoilerata’ sui social, prendendosela con il portale diretto dal suo ‘nemico’ di vecchia data Antonio Dikele Distefano. Poi il clamoroso riferimento a Stefano De Martino e alla vicenda che ha ‘rovinato’ l’estate del conduttore di Affari Tuoi a causa del video intimo insieme a Caroline Tronelli diffuso online: "Ieri uno femminista che combatte il revenge porn mi ha mandato un video di De Martino sull’iPhone".
Spazio anche alla canonizzazione di Carlo Acutis, proclamato santo quasi vent’anni dopo la sua morte ("Hanno fatto santo un 15enne, il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie"), e soprattutto alla recente uccisione dello statunitense Charlie Kirk: "Hanno sparato ad un antiabortista americano, oh tranquilli raga il papa è ancora in Vaticano". Poi l’attacco politico e all’incapacità del Paese di prendere posizione a favore della Palestina ("Avete sentito cos’ha detto Elly Schlein? Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei") che apre al finale della strofa, con una pesantissima battuta sul fenomeno del momento nel mondo dello sport italiano, Jannik Sinner: "L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner, purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler".
