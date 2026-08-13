Fedez, lite in Costa Smeralda prima della festa: il video dello scontro diventa virale. La pausa dal lavoro non va come previsto
Dopo il recente ricovero e la nascita del terzo figlio, il rapper si gode la vacanza in Sardegna, ma un acceso confronto con un bodyguard prima della serata finisce sui social e diventa virale.
Una vacanza iniziata tra la gioia per la nascita del terzo figlio e il desiderio di tornare alla normalità viene movimentata da un episodio ancora tutto da chiarire. In Costa Smeralda, dove Fedez sta trascorrendo queste settimane insieme alla compagna Giulia Honegger e al piccolo Edoardo Lupo, il rapper è stato infatti ripreso durante una discussione piuttosto animata con un uomo della sicurezza. Il filmato, diffuso sui social, ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti, anche se non permette di stabilire con certezza cosa abbia provocato lo scontro.
Fedez e la discussione prima della serata
Le immagini mostrano Fedez impegnato in un acceso confronto con un bodyguard. Il video non contiene però l’audio originale e, proprio per questo, non è possibile ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto né capire cosa abbia fatto scattare la discussione. Si vedono soltanto i gesti e i toni apparentemente concitati del confronto, elementi che hanno inevitabilmente alimentato le ipotesi sui social. Il filmato ha raggiunto in poche ore centinaia di migliaia di visualizzazioni, trasformando un momento privato della vacanza in uno degli episodi più commentati delle ultime ore. Non risultano, almeno per il momento, chiarimenti pubblici da parte del rapper sulle ragioni della lite e quindi sarebbe prematuro attribuire allo scontro un significato preciso.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Dopo la lite, il divertimento continua
A rendere ancora più particolare la vicenda è ciò che accade successivamente. In un’altra ripresa Fedez appare infatti mentre balla e si gode la serata, lasciando intendere che il momento di tensione non abbia compromesso il resto della notte. Un dettaglio che contribuisce a ridimensionare l’episodio, soprattutto considerando che il contesto è quello di una vacanza nella quale il cantante sembra voler ritrovare leggerezza dopo settimane tutt’altro che semplici.
La Costa Smeralda rappresenta infatti per Fedez una parentesi importante dopo il recente problema di salute e il ricovero seguito alla riapertura di una vecchia ulcera. In questo periodo il rapper sta condividendo diversi momenti della sua estate, tra uscite in barca, giornate in famiglia e occasioni di svago, mentre vive la sua prima estate insieme a Giulia Honegger e al loro figlio Edoardo Lupo.
Lo sguardo già rivolto a ottobre e al ritorno in attività
Dopo lo spavento per il ricovero, Fedez sembra dunque intenzionato a riprendere gradualmente la propria quotidianità, senza rinunciare agli impegni professionali che lo attendono nei prossimi mesi. La nascita del terzo figlio ha rappresentato una nuova fase della sua vita privata, mentre il recente stop forzato ha inevitabilmente imposto qualche rallentamento anche sul fronte lavorativo. L’obiettivo, adesso, è lasciarsi alle spalle il periodo più complicato e tornare progressivamente alla musica e al palco. A ottobre Fedez dovrebbe infatti tornare in attività, dopo lo stop che aveva annunciato, e l’annullamento del concerto inizialmente previsto il 25 settembre all’Unipol Forum di Assago.
Potrebbe interessarti anche
Fedez torna a casa dall'ospedale: dimesso per gli episodi di sanguinamento, riabbraccerà il figlio dopo la crisi e il ricovero
Il rapper milanese è rientrato a casa dopo il trasferimento all’Humanitas di Rozzano...
Fedez ricoverato d'urgenza a Milano, come sta: i retroscena sui problemi già avuti in passato e di cosa soffre il rapper
Fedez si trova in ospedale dopo aver avuto nuove complicazioni di salute. Il rapper ...
Fedez sparisce dai social e poi annuncia la nascita del suo terzo figlio: il nome Edoardo Lupo e i retroscena sul bambino
Secondo alcune indiscrezioni, il cantante sarebbe diventato papà per la terza volta:...
Fedez di nuovo papà, il commento (inaspettato) di Carlo Conti e la reazione di Chiara Ferragni. Il rapper al centro del gossip
Fedez è diventato papà per la terza volta ed è diventato virale il commento di Carlo...
Fedez, dimissioni vicine per il rapper. Come sta e cosa dicono gli ultimi esami (rassicuranti) dall'ospedale
Stando agli ultimi aggiornamenti sulla salute dell'ex di Chiara Ferragni, il quadro ...
Fedez parla per la prima volta dopo il ricovero: "Pensavo il mio tempo stesse per finire, paura di non riabbracciare i miei figli"
Fedez torna a mostrarsi, ma questa volta senza corazze. Dopo giorni di silenzio e pr...
Fedez ancora sotto osservazione, il ricovero e il silenzio di Chiara Ferragni alimentano interrogativi tra i fan
Tra accertamenti medici, massima riservatezza e un'improvvisa assenza dai social, cr...
Fedez costretto a fermarsi, annullati tutti i concerti (anche Assago) fino a settembre: "Il mio corpo ha alzato la mano"
Dopo l'ultimo ricovero e le dimissioni dall'ospedale, il rapper ha deciso di cancell...