Fedez, lite in Costa Smeralda prima della festa: il video dello scontro diventa virale. La pausa dal lavoro non va come previsto Dopo il recente ricovero e la nascita del terzo figlio, il rapper si gode la vacanza in Sardegna, ma un acceso confronto con un bodyguard prima della serata finisce sui social e diventa virale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Una vacanza iniziata tra la gioia per la nascita del terzo figlio e il desiderio di tornare alla normalità viene movimentata da un episodio ancora tutto da chiarire. In Costa Smeralda, dove Fedez sta trascorrendo queste settimane insieme alla compagna Giulia Honegger e al piccolo Edoardo Lupo, il rapper è stato infatti ripreso durante una discussione piuttosto animata con un uomo della sicurezza. Il filmato, diffuso sui social, ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti, anche se non permette di stabilire con certezza cosa abbia provocato lo scontro.

Fedez e la discussione prima della serata

Le immagini mostrano Fedez impegnato in un acceso confronto con un bodyguard. Il video non contiene però l’audio originale e, proprio per questo, non è possibile ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto né capire cosa abbia fatto scattare la discussione. Si vedono soltanto i gesti e i toni apparentemente concitati del confronto, elementi che hanno inevitabilmente alimentato le ipotesi sui social. Il filmato ha raggiunto in poche ore centinaia di migliaia di visualizzazioni, trasformando un momento privato della vacanza in uno degli episodi più commentati delle ultime ore. Non risultano, almeno per il momento, chiarimenti pubblici da parte del rapper sulle ragioni della lite e quindi sarebbe prematuro attribuire allo scontro un significato preciso.

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Dopo la lite, il divertimento continua

A rendere ancora più particolare la vicenda è ciò che accade successivamente. In un’altra ripresa Fedez appare infatti mentre balla e si gode la serata, lasciando intendere che il momento di tensione non abbia compromesso il resto della notte. Un dettaglio che contribuisce a ridimensionare l’episodio, soprattutto considerando che il contesto è quello di una vacanza nella quale il cantante sembra voler ritrovare leggerezza dopo settimane tutt’altro che semplici.

La Costa Smeralda rappresenta infatti per Fedez una parentesi importante dopo il recente problema di salute e il ricovero seguito alla riapertura di una vecchia ulcera. In questo periodo il rapper sta condividendo diversi momenti della sua estate, tra uscite in barca, giornate in famiglia e occasioni di svago, mentre vive la sua prima estate insieme a Giulia Honegger e al loro figlio Edoardo Lupo.

Lo sguardo già rivolto a ottobre e al ritorno in attività

Dopo lo spavento per il ricovero, Fedez sembra dunque intenzionato a riprendere gradualmente la propria quotidianità, senza rinunciare agli impegni professionali che lo attendono nei prossimi mesi. La nascita del terzo figlio ha rappresentato una nuova fase della sua vita privata, mentre il recente stop forzato ha inevitabilmente imposto qualche rallentamento anche sul fronte lavorativo. L’obiettivo, adesso, è lasciarsi alle spalle il periodo più complicato e tornare progressivamente alla musica e al palco. A ottobre Fedez dovrebbe infatti tornare in attività, dopo lo stop che aveva annunciato, e l’annullamento del concerto inizialmente previsto il 25 settembre all’Unipol Forum di Assago. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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